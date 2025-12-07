Скандальний камбек міністра часів Кучми Олександра Кузьмука до армії: Сили ТрО зробили заяву

6 грудня, у День Збройних сил України, колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук вручав нагороди українським військовим. Виявилося він мав посаду у ТрО ще з 2022 року.

А от за президентства Кучми Кузьмук займався роззброєнням армії. У командуванні ТрО відреагували на скандал, який розгорівся навколо нього, передає 24 Канал.

Дивіться також Андрій Єрмак "іде на фронт": у NYP стверджують, що отримали гучний ексклюзив

Що відомо про скандал з Кузьмуком?

Виявляється, що генерал Кузьмук був призначений позаштатним радником командувача Сил ТрО 14 жовтня 2022 року.

Згідно із сьогоднішнім рішенням Командувача Сил ТрО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника,

– йдеться в офіційній заяві 7 грудня.

А ще 6 грудня на сторінці ТрО викладали фото із нагородження військових.

"За історично невеликий період Збройні сили України пройшли великий шлях. Якщо ми чинимо опір монстру, який своїми силами переважає нас в багато разів, то це виключно завдяки вам – усім офіцерам, сержантам і солдатам, які б’ються мужньо і стійко! Честь вам і хвала!" – цитували там слова Кузьмука.

Українці у коментарях почали обурюватися появі ексміністра. У ТрО навіть закрили можливість коментувати цей допис.

Я спершу не повірив, але це правда. У нас воскресили та повернули до Збройних сил Олександра Кузьмука! Йому 71 рік, був міністром оборони ще за часів Кучми, із 1996 року. Потім був нардепом трьох скликань від Партії регіонів. За часів депутатства підписав звернення до Сейму Польщі з проханням визнати, що українці нібито вчиняли геноцид проти поляків. Нарешті, армійська реформа,

– відреагував громадський діяч Сергій Стерненко.

Користувачі у соцмережах також обурюються, що "спочатку з цивільних поспіхом сформували ТрО" та відправили ненавчених воювати, а "тепер там Кузьмук радником з'явився".

Нагадаємо, що за Кузьмука Україна передала Росії свої крилаті ракети та стратегічні бомбардувальники. Він є колишнім депутатом від забороненої Партії регіонів, а у 2019 році вийшов на пенсію.

Інший скандал в армії