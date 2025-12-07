А вот при президентстве Кучмы Кузьмук занимался разоружением армии. В командовании ТрО отреагировали на скандал, который разгорелся вокруг него, передает 24 Канал.

Что известно о скандале с Кузьмуком?

Оказывается, что генерал Кузьмук был назначен внештатным советником командующего Силами ТрО 14 октября 2022 года.

Согласно сегодняшнему решению Командующего Силами ТрО ВСУ, Александр Кузьмук уволен с позиции внештатного советника,

– говорится в официальном заявлении 7 декабря.

А еще 6 декабря на странице ТрО выкладывали фото с награждения военных.

"За исторически небольшой период Вооруженные Силы Украины прошли большой путь. Если мы сопротивляемся монстру, который своими силами превосходит нас во много раз, то это исключительно благодаря вам – всем офицерам, сержантам и солдатам, которые сражаются мужественно и стойко! Честь вам и хвала!" – цитировали там слова Кузьмука.

Украинцы в комментариях начали возмущаться появлению экс-министра. В ТрО даже закрыли возможность комментировать это сообщение.

Я сначала не поверил, но это правда. У нас воскресили и вернули в Вооруженные силы Александра Кузьмука! Ему 71 год, был министром обороны еще во времена Кучмы, с 1996 года. Затем был нардепом трех созывов от Партии регионов. Во времена депутатства подписал обращение в Сейм Польши с просьбой признать, что украинцы якобы совершали геноцид против поляков. Наконец, армейская реформа,

– отреагировал общественный деятель Сергей Стерненко.

Пользователи в соцсетях также возмущаются, что "сначала из гражданских спешно сформировали ТрО" и отправили необученных воевать, а "теперь там Кузьмук советником появился".

Напомним, что при Кузьмуке Украина передала России свои крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики. Он является бывшим депутатом от запрещенной "Партии регионов", а в 2019 году вышел на пенсию.

