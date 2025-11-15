"Видит это в страшном сне": ГУР раскрыло самый большой страх Лукашенко
- Александр Лукашенко боится принудительного привлечения Беларуси к российско-украинской войне.
- Лукашенко пытается доказать свою пользу для Путина, чтобы избежать участия в боевых действиях.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко больше всего боится быть втянутым в российско-украинскую войну. Его помощь Владимиру Путину свидетельствует прежде всего о собственной выгоде.
Такое заявление сделал экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Илья Павленко на IV Форуме имени Острожских 2025. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Смотрите также Трамп возвращает Беларусь в игру: зачем США собственный трек с Лукашенко
Чего боится Лукашенко?
Бывший заместитель руководителя ГУР МО объяснил, что спецслужбы Беларуси, которые задействованы в спецоперациях против Украины, в частности кибероперациях и ИПСО, полностью подконтрольны россиянам, однако значительно слабее.
По его словам, они в основном специализируются на разведке в киберпространстве, в том числе по Европе и в приграничье Украины, а не на атаках. И хотя угроза существует, однако она идет не от режима в Беларуси, а от России.
Впрочем, как отметил генерал-майор, белорусский диктатор имеет свои слабые места. Он считает, что самым большим страхом для Александра Лукашенко остается возможное принуждение привлечения его страны к войне в Украине.
Чтобы избежать непосредственного участия в боевых действиях или провокациях, как отмечается, Александр Лукашенко пытается создать такие условия, которые бы постоянно доказывали Владимиру Путину, что он является полезным для него.
Поэтому он в страшном сне видит, что ему поступят какие-то задачи начинать эскалацию. И ради этого он отдает предпочтение развитию экономики, которая, по оценкам экспертов, потеряла половину от запланированного роста на 2026 год, а это же только начало,
– пояснил Илья Павленко.
Как Россия использует Беларусь?
Недавно эксперты Джон Свит и Марк Тот объясняли 24 Каналу, что Путин использует Беларусь для отвлечения внимания и запугивания НАТО и Балтийских стран. Однако это лишь усиливает ответ Запада.
До этого Александр Лукашенко заговорил о российском комплексе "Орешник" и заявил о его размещении в Беларуси. Он пригрозил ударами по странам Европы. Его хотят поставить на боевое дежурство.
Ранее руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что Беларусь сейчас не является угрозой для Украины. Главная функция Беларуси для россиян заключается в том, чтобы создавать напряжение с Польшей и странами Балтии.