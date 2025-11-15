Укр Рус
24 Канал Новини світу "Бачить це у страшному сні": ГУР розкрило найбільший страх Лукашенка
15 листопада, 17:56
3

"Бачить це у страшному сні": ГУР розкрило найбільший страх Лукашенка

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Олександр Лукашенко боїться примусового залучення Білорусі до російсько-української війни.
  • Лукашенко намагається довести свою користь для Путіна, щоб уникнути участі у бойових діях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко найбільше боїться бути втягнутим у російсько-українську війну. Його допомога Володимиру Путіну свідчить насамперед про власну вигоду.

Таку заяву зробив ексзаступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Ілля Павленко на IV Форумі імені Острозьких 2025. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Дивіться також Трамп повертає Білорусь у гру: навіщо США власний трек із Лукашенком 

Чого боїться Лукашенко?

Колишній заступник керівника ГУР МО пояснив, що спецслужби Білорусі, які задіяні у спецопераціях проти України, зокрема кіберопераціях та ІПСО, повністю підконтрольні росіянам, проте є значно слабшими.

За його словами, вони здебільшого спеціалізуються на розвідці в кіберпросторі, в тому числі по Європі і в прикордонні України, а не на атаках. І хоч загроза існує, проте вона йде не від режиму у Білорусі, а від Росії.

Утім, як наголосив генерал-майор, білоруський диктатор має свої слабкі місця. Він вважає, що найбільшим страхом для Олександра Лукашенка залишається можливий примус залучення його країни до війни в Україні.

Щоб уникнути безпосередньої участі у бойових діях чи провокаціях, як зазначається, Олександр Лукашенко намагається створити такі умови, які б постійно доводили Володимиру Путіну, що він є корисним для нього.

Тому він у страшному сні бачить, що йому надійдуть якісь завдання починати ескалацію. І заради цього він віддає перевагу розвитку економіки, яка, за оцінками експертів, втратила половину від запланованого зростання на 2026 рік, а це ж тільки початок, 
– пояснив Ілля Павленко.

Як Росія використовує Білорусь?

  • Нещодавно експерти Джон Світ та Марк Тот пояснювали 24 Каналу, що Путін використовує Білорусь для відволікання уваги та залякування НАТО та Балтійських країн. Проте це лише посилює відповідь Заходу.

  • До цього Олександр Лукашенко заговорив про російський комплекс "Орешник" і заявив про його розміщення в Білорусі. Він пригрозив ударами по країнах Європи. Його хочуть поставити на бойове чергування.

  • Раніше керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що Білорусь зараз не є загрозою для України. Головна функція Білорусі для росіян полягає у тому, щоб створювати напругу з Польщею та країнами Балтії.