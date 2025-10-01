Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Покладу. Он является заместителем главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ Президента Украины Владимира Зеленского.

К теме Военный Максим Буткевич стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела

Что известно о присвоении звания Героя Украины Александру Поклада?

Владимир Зеленский подписал указ 30 сентября. Заместитель главы СБУ получил звание за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.

Постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Покладу Александру Валентиновичу – генерал-майору,

– говорится в указе.

Чем известен Александр Поклад?

Александр Валентинович Поклад – украинский военный и государственный деятель, генерал-майор Службы безопасности Украины, юрист, кандидат юридических наук.

Высшее образование получил в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. Трудовую деятельность начал в правоохранительных органах Полтавской области. В 2006 году получил адвокатское удостоверение, действие которого было приостановлено в 2015 году.

Впоследствии занимал должность начальника 5-го управления Департамента контрразведки СБУ, где руководил резонансными спецоперациями, в частности по задержанию генерал-майора Валерия Шайтанова, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

30 ноября 2021 года указом Владимира Зеленского назначен начальником Департамента контрразведки СБУ. 17 апреля 2022 года получил воинское звание бригадного генерала.

23 августа 2023 года назначен заместителем председателя СБУ. 6 января 2024 года ему присвоено звание генерал-майора. В мае 2025 года Поклад вошел в состав украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле.

Известно также, что Поклад отвечает за ключевые направления работы спецслужбы в противодействии агрессии Российской Федерации.

Кроме звания Героя Украины Александр Поклад также имеет Орден Богдана Хмельницкого III степени, а также Ордена "За мужество" III и II степеней.

Кого еще из украинцев награждали недавно?