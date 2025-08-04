Майор успешно уничтожает врага и его технику и вооружение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента и "РБК-Украина".

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Кто в Воздушных силах получил высшие государственные награды?

Свою заслуженную награду Денис Юдин получил 1 августа.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Юдину Денису Руслановичу – майору,

– говорится в указе президента.

Пилот уже одержал 294 победы в небе. Он успешно бьет по стратегическим целям россиян, в частности командных пунктах, технике, складах боеприпасов и скоплению оккупантов.

У Воздушных силах также рассказали, что, кроме Дениса Юдина, высшую награду к профессиональному дню получили еще 2 защитников – полковник Евгений Булацика и подполковник Артем Мироненко.

Еще трем воинам звание Героя Украины вручили посмертно – Дмитрию Фишеру, Павлу Иванову и Вадиму Морозу.

Награждение по случаю Дня Воздушных сил / Фото ПС

3 августа 2025 года две воинские части Воздушных Сил получили боевые знамена и почетные наименования. Также почетную награду "За мужество и отвагу" вручено: 225 зенитному ракетному полку Воздушных Сил; 19 отдельной Южнобугской бригаде радио- и радиотехнической разведки Воздушных Сил; 14 зенитной ракетной Уманской бригаде Воздушных Сил. Почетное наименование "Васильковский" получил 38 объединенный учебный центр Воздушных Сил,

– также сообщили в Воздушных силах.

Кроме того, еще десятки военнослужащих ВС отметили ведомственными и государственными наградами, в частности орденами "За мужество" и "Богдана Хмельницкого".