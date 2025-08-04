Майор успішно нищить ворога та його техніку й озброєння. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на указ президента та "РБК-Україна".

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Хто у Повітряних силах отримав найвищі державні нагороди?

Свою заслужену нагороду Денис Юдін отримав 1 серпня.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Юдіну Денису Руслановичу – майору,

– йдеться в указі президента.

Пілот уже здобув 294 перемоги у небі. Він успішно б'є по стратегічних цілях росіян, зокрема командних пунктах, техніці, складах боєприпасів та скупченню окупантів.

У Повітряних силах також розповіли, що, окрім Дениса Юдіна, найвищу нагороду до професійного дня отримали ще 2 захисників – полковник Євген Булацика та підполковник Артем Мироненко.

Ще трьом воїнам звання Героя України вручили посмертно – Дмитру Фішеру, Павлу Іванову та Вадиму Морозу.

Нагородження з нагоди Дня Повітряних сил / Фото ПС

3 серпня 2025 року дві військові частини Повітряних Сил отримали бойові прапори та почесні найменування. Також почесну відзнаку "За мужність та відвагу" вручено: 225 зенітному ракетному полку Повітряних Сил; 19 окремій Південнобузькій бригаді радіо- і радіотехнічної розвідки Повітряних Сил; 14 зенітній ракетній Уманській бригаді Повітряних Сил. Почесне найменування "Васильківський" отримав 38 об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил,

– також повідомили у Повітряних силах.

Окрім того, ще десятки військовослужбовців ПС відзначили відомчими та державними нагородами, зокрема орденами "За мужність" та "Богдана Хмельницького".