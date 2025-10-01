Володимир Зеленський надав звання Героя України Олександру Покладу. Він є заступником глави Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ Президента України Володимира Зеленського.

Що відомо про надання званням Героя України Олександра Поклада?

Володимир Зеленський підписав указ 30 вересня. Заступник глави СБУ отримав звання за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народові.

Постановляю надати звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Покладу Олександру Валентиновичу – генерал-майору,

– йдеться в указі.

Чим відомий Олександр Поклад?

Олександр Валентинович Поклад – український військовий та державний діяч, генерал-майор Служби безпеки України, юрист, кандидат юридичних наук.

Вищу освіту здобув у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Трудову діяльність розпочав у правоохоронних органах Полтавської області. У 2006 році отримав адвокатське посвідчення, дію якого було призупинено у 2015 році.

Згодом обіймав посаду начальника 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ, де керував резонансними спецопераціями, зокрема із затримання генерал-майора Валерія Шайтанова, підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами.

30 листопада 2021 року указом Володимира Зеленського призначений начальником Департаменту контррозвідки СБУ. 17 квітня 2022 року отримав військове звання бригадного генерала.

23 серпня 2023 року призначений заступником голови СБУ. 6 січня 2024 року йому надано звання генерал-майора. У травні 2025 року Поклад увійшов до складу української делегації на переговорах із Росією у Стамбулі.

Відомо також, що Поклад відповідає за ключові напрями роботи спецслужби у протидії агресії Російської Федерації.

Окрім звання Героя України Олександр Поклад також має Орден Богдана Хмельницького III ступеня, а також Ордени "За мужність" III та II ступенів.

