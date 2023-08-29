Номери документів, якими глава нашої держави провів кадрові зміни, – це укази №509/2023; №510/2023 та №511/2023. Їх було опубліковано на сайті Офісу Президента України. Вказана дата – 23 серпня 2023 року.

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Кадрові зміни в СБУ

Отже, гарант звільнив Олександра Поклада з посади начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки та призначив його заступником голови СБУ.

До очолення контррозвідки 30 листопада 2021 року Поклад був начальником П'ятого управління Департаменту контррозвідки СБУ. Це підрозділ, що відповідає за особливі завдання, зокрема, на окупованих територіях.

У 2017 році указом президента Петра Порошенка розвідника нагородили орденом "За мужність" III ступеня, а у 2020-му Зеленський вручив йому орден "За мужність" II ступеня.

Журналісти "Радіо Свобода" пишуть, що Поклад за президентства Віктора Януковича на громадських засадах працював помічником депутата від "Партії регіонів" Івана Мирного та він – колишній начальник охорони олігарха Дмитра Фірташа.

Також Зеленський призначив Олександра Пеліна начальником управління Служби безпеки в Запорізькій області. Як відомо, ця посада була вакантною з 6 березня 2023 року, коли президент звільнив Бориса Безрукого.

Тривалий час Пелін виконував обов'язки начальника СБУ в Запорізькій області.

Також раніше він був начальником Новомосковського відділу управління Служби безпеки в Дніпропетровській області. Дивіться також У Києві знайшли мертвим полковника СБУ

Згадаємо, що теперішній голова СБУ Вались Малюк офіційно почав обіймати свою посаду 7 лютого 2023 року. До того понад пів року він був виконувачем обов'язків очільника цієї структури.