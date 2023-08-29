Номери документів, якими глава нашої держави провів кадрові зміни, – це укази №509/2023; №510/2023 та №511/2023. Їх було опубліковано на сайті Офісу Президента України. Вказана дата – 23 серпня 2023 року.
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Кадрові зміни в СБУ
Отже, гарант звільнив Олександра Поклада з посади начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки та призначив його заступником голови СБУ.
- До очолення контррозвідки 30 листопада 2021 року Поклад був начальником П'ятого управління Департаменту контррозвідки СБУ. Це підрозділ, що відповідає за особливі завдання, зокрема, на окупованих територіях.
- У 2017 році указом президента Петра Порошенка розвідника нагородили орденом "За мужність" III ступеня, а у 2020-му Зеленський вручив йому орден "За мужність" II ступеня.
- Журналісти "Радіо Свобода" пишуть, що Поклад за президентства Віктора Януковича на громадських засадах працював помічником депутата від "Партії регіонів" Івана Мирного та він – колишній начальник охорони олігарха Дмитра Фірташа.
Згадаємо, що теперішній голова СБУ Вались Малюк офіційно почав обіймати свою посаду 7 лютого 2023 року. До того понад пів року він був виконувачем обов'язків очільника цієї структури.