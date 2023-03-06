Про це мовиться в низці відповідних указів, повідомляє 24 Канал.
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Зеленський затвердив кадрові перестановки в СБУ
Президент 6 березня затвердив накази про звільнення:
- заступника голови СБУ Олександра Якушева;
- начальника управління СБУ у Сумській області Едуарда Федорова;
- начальника управління СБУ у Запорізькій області Бориса Безрукого;
- начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігоря Носка;
- начальника департаменту господарського забезпечення Олександра Провоторова.
Зеленський також вже призначив:
- начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку,
- начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Олега Храмова.
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Коротко про останні звільнення
- Олексія Симоненка 24 січня звільнили з посади заступника генерального прокурора. Ймовірно, це пов'язано з його відпочинком за кордоном в розпал повномасштабної війни в Україні. В Офісі генпрокурора зазначили, що Симоненко подав заяву на звільнення за власним бажанням.
- Зранку того ж дня повідомили, що заяву на звільнення з посади заступника очільника Офісу президента написав Кирило Тимошенко. Глава держави підписав її 23 січня 2023 року.
- Також у відставку пішов заступник глави Міністерства оборони В'ячеслав Шаповалов. Ймовірна причина – скандал щодо закупівлі продуктів для військових за завищеними цінами.
- Окрім цього, 1 лютого звільнили виконувача обов'язків митної служби В'ячеслава Демченка та двох його заступників.
- Також президент звільнив Командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова. Відповідний указ оприлюднили 26 лютого.