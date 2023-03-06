Об этом говорится в ряде соответствующих указов, сообщает 24 Канал.
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Зеленский утвердил кадровые перестановки в СБУ
Президент 6 марта утвердил приказы об увольнении:
- заместителя главы СБУ Александра Якушева;
- начальника управления СБУ в Сумской области Эдуарда Федорова;
- начальника управления СБУ в Запорожской области Бориса Безрукого;
- начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игоря Носка;
- начальника департамента хозяйственного обеспечения Александра Провоторова.
Зеленский также назначил:
- начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапко,
- начальником департамента охраны государственной тайны и лицензировании СБУ Олега Храмова.
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Кратко о последних увольнениях
- Алексей Симоненко 24 января был уволен с должности заместителя генерального прокурора. Вероятно, это связано с его отдыхом за границей в разгар полномасштабной войны в Украине. В Офисе генпрокурора отметили, что Симоненко подал заявление на увольнение по собственному желанию.
- Утром того же дня сообщили, что заявление об освобождении от должности заместителя главы Офиса Президента написал Кирилл Тимошенко. Глава государства подписал его 23 января 2023 года.
- Также в отставку ушел заместитель главы Министерства обороны Вячеслав Шаповалов . Вероятная причина – скандал по закупке продуктов для военных по завышенным ценам.
- Кроме этого, 1 февраля уволили исполняющего обязанности таможенной службы Вячеслава Демченко и двух его заместителей.
- Также президент уволил Командующего объединенными силами Эдуарда Москалева. Соответствующий указ был обнародован 26 февраля.