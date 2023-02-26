Москалев стал командующим ООС 15 марта. Глава государства сообщил об этом в своем обращении к украинцам.

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Президент уволил Командующего объединенных сил Москалева

На сайте Офиса Президента 26 февраля появился указ Зеленского об увольнении Москалева.

Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности Командующего объединенных сил,

– говорится в указе.

Пока нет информации о причинах увольнения генерал-майора или возможном его переводе на другую должность.

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Что известно об Эдуарде Москалеве

Эдуард Москалев – генерал-майор Вооруженных Сил Украины, начальник штаба – первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны.

В декабре 2012 года он возглавлял 300-й учебный танковый полк 169 учебного центра Сухопутных войск.

29 сентября 2014 года Москалева наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени за:

мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины,

верность военной присяге во время российско-украинской войны.

Кратко об увольнении украинских чиновников