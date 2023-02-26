Москальов став командувачем ООС 15 березня. Глава держави повідомив про це у своєму зверненні до українців.

Цікаво Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії Руслана Дзюбу

Президент звільнив Командувача об'єднаних сил Москальова

На сайті Офісу Президента 26 лютого з'явився указ Зеленського про звільнення Москальова.

Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади Командувача об'єднаних сил,

– мовиться в указі.

Наразі немає інформації щодо причин звільнення генерал-майора чи можливого його переведення на іншу посаду.

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Що відомо про Едуарда Москальова

Едуард Москальов – генерал-майор Збройних Сил України, начальник штабу – перший заступник командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних Військ Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.

У грудні 2012 року він очолював 300-й навчальний танковий полк 169-го навчального центру Сухопутних військ.

29 вересня 2014 року Москальова нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня за:

мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України,

вірність військовій присязі під час російсько-української війни.

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