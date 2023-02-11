Про це йдеться в указі, який опублікований на сайті президента України, передає 24 Канал.

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Що відомо про звільнення

Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України,

– йдеться в указі президента.

Причини звільнення високопосадовця наразі невідомі.

Що відомо про посадовця

Зазначимо, що від червня 2019 року Руслан Дзюба був заступником командувача Національної гвардії з тилу — начальником логістики.

Нагадаємо, 10 лютого Уряд України звільнив з посад п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ та першого заступника міністра економіки. Також в Україні прогнозують подальші кадрові чистки в органах державної влади.

Зеленський анонсував нові рішення РНБО

У своєму вечірньому зверненні 11 лютого президент Володимир Зеленський заявив про значні результати СБУ, ДБР і Офісу генпрокурора в захисті України від тих, хто працював на Росії. Також він анонсував відповідні кроки РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував засідання Ради нацбезпеки і оборони в понеділок, 13 лютого, на якому будуть прийняті рішення, про які говорив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні у середу 1 лютого звільнив керівний склад української митниці. А 10 лютого Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну операцію з обшуками по всій вертикалі митниці.