Глава держави розповів, що сьогодні провів кілька нарад із представниками сектору оборони та правоохоронних органів. Тематика – посилення державних інституцій України і захист від будь-яких спроб зменшити їхню дієздатність та ефективність.

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Президент відвідав посольство Туреччини

Зеленський розповів, що його сьогоднішній день почався з візиту до посольства Туреччини.

Зі співчуття турецькому народу через страшні землетруси. Станом на зараз відомо про понад 21 тисячу загиблих. Розбір завалів триває. І, на жаль, кількість втрачених життів може бути більшою,

– зауважив президент.

Він додав, що команда ДСНС України зараз працює в Туреччині, допомагаючи з розбором завалів. Своєю чергою, посольство України з'ясовує всю інформацію про громадян нашої держави, які могли опинитися в зоні лиха.

"Ми розділяємо біль турецького народу. І бажаємо якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав", – заявив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського