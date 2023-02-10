Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до російської омбудсменки Татьяни Москалькової з вимогою надати офіційну інформацію про смерть політв'язнів та її причини.

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Лубінець заявив, що світ повинен знати про системне порушення Росією прав людини, Женевських конвенцій та інших норм міжнародного права.

Адже відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни заборонено вживати будь-які заходи, які можуть завдати фізичних страждань або призвести до смерті осіб, які перебувають під захистом.

Росія повинна провести ефективне і неупереджене розслідування обставин смерті політв'язнів Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова та повідомити про їхні результати Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини!

– наголосив омбудсмен.

Про смерть Костянтина Ширінга стало відомо 7 лютого 2023 року. Він помер на території колонії №5 у місті Новотроїцьк в Оренбурзькій області. Адміністрація колонії №5 офіційно не підтвердила смерть українця, але повідомила про це його родичам.

Своєю чергою, про смерть 60-річного Джеміля Гафарова дізналися 10 лютого 2023 року. Він помер у СІЗО Новочеркаська. Українця незаконно позбавили волі та звинуватили в діяльності "терористичної організації".

"На момент ув'язнення Джеміль Гафаров мав 3-тю групу інвалідності через проблеми з серцем. Через ігнорування його стану здоров'я та ненадання медичної допомоги, Гафаров переніс серцевий напад у СІЗО та отримав 2-гу групу інвалідності", – розповів Лубінець.

Він додав, що до катування прирівнюються наступні порушення основоположних прав людини та норм міжнародного права:

антигуманне поводження з незаконно ув'язненими Росією громадянами України,

ненадання належної медичної допомоги

"Тому готуємо лист до Комітету ООН проти катувань. Росія вкотре показує, що для неї права людини – порожній звук!" – підсумував омбудсмен.

Зверніть увагу! У межах великого обміну полоненими 4 лютого Україна повернула 116 своїх героїв – 115 чоловіків та 1 жінку. Усі вони потрапили до лікарні в незадовільному стані.