Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к российской омбудсменке Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальную информацию о смерти политзаключенных и ее причинах.

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Лубинец заявил, что мир должен знать о системном нарушении Россией прав человека, Женевских конвенций и других норм международного права.

Ведь в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны запрещено принимать какие-либо меры, которые могут причинить физические страдания или привести к смерти лиц, находящихся под защитой.

Россия должна провести эффективное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти политзаключенных Константина Ширинга и Джемиля Гафарова и сообщить их результатам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека!

– подчеркнул омбудсмен.

О смерти Константина Ширинга стало известно 7 февраля 2023 года. Он умер на территории колонии №5 в Новотроицке в Оренбургской области. Администрация колонии №5 официально не подтвердила смерть украинца, но сообщила его родственникам.

В свою очередь, о смерти 60-летнего Джемиля Гафарова узнали 10 февраля 2023 года. Он скончался в СИЗО Новочеркасска. Украинца незаконно лишили свободы и обвинили в деятельности "террористической организации".

"На момент заключения Джемиль Гафаров имел 3-ю группу инвалидности из-за проблем с сердцем. Из-за игнорирования его состояния здоровья и неоказания медицинской помощи, Гафаров перенес сердечный приступ в СИЗО и получил 2-ю группу инвалидности", - рассказал Лубинец.

Он добавил, что к пыткам приравниваются следующие нарушения основополагающих прав человека и норм международного права:

антигуманное обращение с незаконно заключенными Россией гражданами Украины,

неоказание надлежащей медицинской помощи

"Поэтому готовим письмо в Комитет ООН против пыток. Россия в очередной раз показывает, что для нее права человека – пустой звук!" – подытожил омбудсмен.

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