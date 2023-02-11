Розмова відбулася телефоном. Залужний поінформував Міллі про підсумки останньої ворожої масованої ракетної атаки, а також підкреслив значення засобів ППО і вкотре подякував за їхнє надання.
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Залужний поспілкувався з Міллі
Під час розмови з Міллі Залужний поділився занепокоєнням у зв'язку з використанням Росією морських надводних дронів. Адже вони створюють загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.
Ми також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону,
– зауважив Головнокомандувач.
За його словами, на деяких ділянках фронту Силам оборони вдалося відновити раніше втрачені позиції й закріпитися там. Попри постійний тиск окупантів, українські бійці продовжують утримувати під контролем Бахмут. Окрім цього, вони вживають заходів для стабілізації лінії фронту довкола міста.
"Запорука успіху на полі бою – ефективне вогневе ураження, що потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів. Подякував генералу Міллі за розуміння потреб Сил оборони для відсічі російської збройної агресії, значний персональний внесок у наближення нашої Перемоги та непохитну підтримку України", – підсумував Залужний.
Коротко про ситуацію на фронті
- У Генштабі повідомили, що загалом з 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 136 880 своїх військових. Лише за минулу добу наші воїни ліквідували аж 1 140 окупантів.
- Зокрема, під час штурму Вугледару українські захисники знешкодили російського полковника Сергія Полякова, який був командиром 140 бригади спеціального призначення від початку вторгнення.
- Протягом доби 10 лютого авіація Сил оборони здійснила 12 авіаударів по районах скупчення живої сили російських військ. Окрім того, були ще 4 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.
- Моніторингова група Oryx повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 50% оперативного танкового парку. Це щонайменше 1 тисяча танків. Також повідомляють, що окупанти втратили понад 2,2 тисячі артилерійських систем.