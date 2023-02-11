Розмова відбулася телефоном. Залужний поінформував Міллі про підсумки останньої ворожої масованої ракетної атаки, а також підкреслив значення засобів ППО і вкотре подякував за їхнє надання.

До теми Женуть на "забій": до чого Росію приведе тактика "витратних військ"

Залужний поспілкувався з Міллі

Під час розмови з Міллі Залужний поділився занепокоєнням у зв'язку з використанням Росією морських надводних дронів. Адже вони створюють загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

Ми також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону,

– зауважив Головнокомандувач.

За його словами, на деяких ділянках фронту Силам оборони вдалося відновити раніше втрачені позиції й закріпитися там. Попри постійний тиск окупантів, українські бійці продовжують утримувати під контролем Бахмут. Окрім цього, вони вживають заходів для стабілізації лінії фронту довкола міста.

"Запорука успіху на полі бою – ефективне вогневе ураження, що потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів. Подякував генералу Міллі за розуміння потреб Сил оборони для відсічі російської збройної агресії, значний персональний внесок у наближення нашої Перемоги та непохитну підтримку України", – підсумував Залужний.

Коротко про ситуацію на фронті