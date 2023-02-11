Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины, передает 24 Канал.

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Что известно об увольнении

Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины,

– говорится в указе президента.

Причины увольнения чиновника пока неизвестны.

Что известно о должностном лице

Отметим, что с июня 2019 Руслан Дзюба был заместителем командующего Национальной гвардии по тылу — начальником логистики.

Напомним, 10 февраля Правительство Украины уволило с должностей пяти заместителей министра внутренних дел и первого заместителя министра экономики. Также в Украине прогнозируют дальнейшие кадровые чистки в органах государственной власти.

Зеленский анонсировал новые решения СНБО

В своем вечернем обращении 11 февраля президент Владимир Зеленский заявил о значительных результатах СБУ, ДБР и Офиса генпрокурора в защите Украины от работавших в России. Также он анонсировал ответные шаги СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал заседание Совета по нацбезопасности и обороне в понедельник, 13 февраля, на котором будут приняты решения, о которых говорил президент Владимир Зеленский.

Напомним, что Кабинет министров на заседании в среду 1 февраля уволил руководящий состав украинской таможни. 10 февраля Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную операцию с обысками по всей вертикали таможни.