Олександра Руснака глава держави звільнив лише напередодні – 29 листопада. А вже наступного дня Зеленський підписав указ про призначення Поклада.

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Руснак очолював Департамент протягом 2 років

Руснак був керівником Департаменту контррозвідки протягом 2 років. Попередник Поклада на посаді – генерал-майор СБУ, доктор юридичних наук та доцент.

Що відомо про Олександра Поклада

Щодо Поклада, то він у званні підполковника був нагороджений президентом орденом "За мужність" ІІ ступеня у 2020 році. Нагородження відбулось з нагоди Дня СБУ.

Також за інформацією ЗМІ, саме Олександр Поклад керував спецоперацією із затримання полковника "Альфи" Юрія Расюка, який готував вбивство генерала СБУ Андрія Наумова.

Поклада називають і очільником спецоперації із затриманням підозрюваного у державній зраді генерала СБУ Валерія Шайтанова у квітні 2020 року.

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Зверніть увагу! Глава держави також призначив начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБУ. Ним став Ілля Вітюк.