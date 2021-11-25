Метою тренувань була перевірка готовності до протидії можливим диверсіям та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час спецоперацій. Про це у відомстві повідомили 25 листопада.

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Служба безпеки опрацювала ймовірний наступ терористів на Луганщині

За легендою тренувань умовні терористи проникли на територію слідчого ізолятора у Старобільську і захопили у заручники співробітників пенітенціарної установи. Злочинці вимагали звільнити осіб, яких взяли під варту,

– розповіли в СБУ.

У відомстві пояснили, що, оскільки вимогу терористів не виконали – їхні спільники вчинили "диверсію", підірвавши міст через річку Айдар. Саме тому ухвалили рішення почати силову фазу:

бійці Центру спеціальних операцій СБУ "А" нейтралізували "терористів" та звільнили "заручників";

вибухотехніки виявили закладені "вибухові пристрої" та знешкодили їх;

інші учасники навчань оперативно відновили транспортне сполучення через річку, звівши понтонну переправу, та локалізували наслідки диверсії;

умовних диверсантів затримали.

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Координаційна група Антитерористичного центру при СБУ заявила, що учасники тренувань показали готовність до взаємодії в умовах проведення антитерористичної операції у районі Операції об'єднаних сил.

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