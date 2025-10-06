Укр Рус
6 октября, 17:15
2

В Харьковской области россияне атаковали главу Боровской громады и еще одного чиновника: они в больнице

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • 6 октября российская армия атаковала Боровую на Харьковщине, в результате чего пострадали начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный и секретарь общины.
  • Оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю, в результате чего оба чиновника получили взрывные травмы и ушибы, их госпитализировали.

Российская армия 6 октября атаковала Боровую в Харьковской области. В результате этого пострадал председатель громады и еще один чиновник.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

В каком состоянии председатель Боровской громады и секретарь?

Олег Синегубов рассказал, что утром оккупанты ударили FPV-дроном возле легкового авто и попали в заднее колесо.

В машине находились начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный и секретарь громады Виталий Киян. Они получили взрывные травмы и ушибы.

Пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Что известно об обстрелах Харьковщины 6 октября?

  • Ночью 6 октября российские захватчики атаковали Харьков ударными дронами. В результате в Новобаварском районе возникли пожары и разрушения, а в Шевченковском – горел автомобиль.

  • Из-за атаки дронов были повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили. По предварительным данным пострадали 4 человека.

  • Также из-за массированного налета беспилотников в одном из районов Харькова пропало электроснабжение. Последствия атаки сейчас ликвидируют энергетики, а свет будут включать сразу после выполненных работ.