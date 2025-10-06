В Харьковской области россияне атаковали главу Боровской громады и еще одного чиновника: они в больнице
- 6 октября российская армия атаковала Боровую на Харьковщине, в результате чего пострадали начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный и секретарь общины.
- Оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю, в результате чего оба чиновника получили взрывные травмы и ушибы, их госпитализировали.
Российская армия 6 октября атаковала Боровую в Харьковской области. В результате этого пострадал председатель громады и еще один чиновник.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
В каком состоянии председатель Боровской громады и секретарь?
Олег Синегубов рассказал, что утром оккупанты ударили FPV-дроном возле легкового авто и попали в заднее колесо.
В машине находились начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный и секретарь громады Виталий Киян. Они получили взрывные травмы и ушибы.
Пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Что известно об обстрелах Харьковщины 6 октября?
Ночью 6 октября российские захватчики атаковали Харьков ударными дронами. В результате в Новобаварском районе возникли пожары и разрушения, а в Шевченковском – горел автомобиль.
Из-за атаки дронов были повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили. По предварительным данным пострадали 4 человека.
Также из-за массированного налета беспилотников в одном из районов Харькова пропало электроснабжение. Последствия атаки сейчас ликвидируют энергетики, а свет будут включать сразу после выполненных работ.