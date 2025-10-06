Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

К теме Удар по Грозе: следователи завершили ряд экспертиз по ракете, которой Россия убила 59 человек

В каком состоянии председатель Боровской громады и секретарь?

Олег Синегубов рассказал, что утром оккупанты ударили FPV-дроном возле легкового авто и попали в заднее колесо.

В машине находились начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный и секретарь громады Виталий Киян. Они получили взрывные травмы и ушибы.

Пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Что известно об обстрелах Харьковщины 6 октября?