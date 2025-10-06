Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

У якому стані голова Борівської громади та секретар?

Олег Синєгубов розповів, що вранці окупанти вдарили FPV-дроном біля легкового авто та поцілили в заднє колесо.

У машині перебували начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний та секретар громади Віталій Кіян. Вони зазнали вибухових травм та забоїв.

Постраждалих госпіталізували. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

