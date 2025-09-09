В понедельник, 8 сентября, на Днепропетровщине провели в последний путь бойца полка КОРД (стрелковый) Александра Тимошенко. Защитник погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

На фронте погиб Александр Тимошенко

Александр Тимошенко имел звание старшего лейтенанта и отдал службе в полиции 8 лет. Он работал на должностях дознавателя и следователя в полиции Днепра.

В июне 2025 года полицейский присоединился к обороне страны и стал бойцом полка полиции КОРД (стрелковый) ГУНП в Днепропетровской области.

Получив боевое задание, без колебаний вместе с собратьями отправился на позиции. К сожалению, во время выполнения боевого задания его жизнь оборвалась. Нашему коллеге было 26…

– отметили в полиции.

Как вспоминают близкие военного, он всегда был первым во всем. По словам его товарища, Александр был смелым и мужественным бойцом, настоящим воином.

Полицейского похоронили 8 сентября на одном из кладбищ Днепра. В последний путь защитника провели коллеги, родные, друзья и собратья.

У Александра остались мать и брат.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Тимошенко. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину