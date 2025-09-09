Погиб в бою: на Днепропетровщине попрощались с полицейским Александром Тимошенко
- Александр Тимошенко, старший лейтенант полиции, погиб на фронте во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
- Он служил в полиции 8 лет, а в июне 2025 года присоединился к полку КОРД для обороны страны.
В понедельник, 8 сентября, на Днепропетровщине провели в последний путь бойца полка КОРД (стрелковый) Александра Тимошенко. Защитник погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
На фронте погиб Александр Тимошенко
Александр Тимошенко имел звание старшего лейтенанта и отдал службе в полиции 8 лет. Он работал на должностях дознавателя и следователя в полиции Днепра.
В июне 2025 года полицейский присоединился к обороне страны и стал бойцом полка полиции КОРД (стрелковый) ГУНП в Днепропетровской области.
Получив боевое задание, без колебаний вместе с собратьями отправился на позиции. К сожалению, во время выполнения боевого задания его жизнь оборвалась. Нашему коллеге было 26…
– отметили в полиции.
Как вспоминают близкие военного, он всегда был первым во всем. По словам его товарища, Александр был смелым и мужественным бойцом, настоящим воином.
Полицейского похоронили 8 сентября на одном из кладбищ Днепра. В последний путь защитника провели коллеги, родные, друзья и собратья.
У Александра остались мать и брат.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Тимошенко. Вечная память!
Они отдали жизнь за Украину
8 сентября в Киеве попрощались с 19-летней Дарьей Лопатиной с позывным "Дельта". Девушка была военной 12 бригады специального назначения НГУ "Азов" и погибла во время выполнения боевого задания.
На войне также погиб Максим Бутко, уроженец села Капитаново Новоайдарской громады Луганщины. Его жизнь оборвалась 30 августа во время боя в Донецкой области, ему было 30 лет.
В боях 1 сентября погиб экс-игрок регбийного клуба Днепр Александр Розенталь. Спортсмен был одним из основателей и первых игроков. Он играл на позиции хукера – одной из основных в регби.