Укр Рус
24 Канал Новини України Загинув у бою: на Дніпропетровщині попрощалися з поліцейським Олександром Тимошенком
9 вересня, 06:58
3

Загинув у бою: на Дніпропетровщині попрощалися з поліцейським Олександром Тимошенком

Поліна Буянова
Основні тези
  • Олександр Тимошенко, старший лейтенант поліції, загинув на фронті під час виконання бойового завдання на Донеччині.
  • Він служив у поліції 8 років, а у червні 2025 року приєднався до полку КОРД для оборони країни.

У понеділок, 8 вересня, на Дніпропетровщині провели в останню путь бійця полку КОРД (стрілецький) Олександра Тимошенка. Захисник загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Читайте також Батько та опікун понад 30 дітей і усиновлений італійцями: у Львові попрощалися з двома воїнами 

На фронті загинув Олександр Тимошенко

Олександр Тимошенко мав звання старшого лейтенанта та віддав службі в поліції 8 років. Він працював на посадах дізнавача та слідчого в поліції Дніпра. 

У червні 2025 року поліцейський долучився до оборони країни та став бійцем полку поліції КОРД (стрілецький) ГУНП в Дніпропетровській області. 

Отримавши бойове завдання, без вагань разом з побратимами вирушив на позиції. На жаль, під час виконання бойового завдання його життя обірвалося. Нашому колезі було 26… 
– зазначили в поліції.

Як згадують близькі військового, він завжди був першим у всьому. За словами його товариша, Олександр був сміливим та мужнім бійцем, справжнім воїном.

Поліцейського поховали 8 вересня на одному з цвинтарів Дніпра. В останню путь захисника провели колеги, рідні, друзі та побратими. 

В Олександра залишилися мати та брат.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Тимошенка. Вічна пам'ять!

Вони віддали життя за Україну

  • 8 вересня в Києві попрощалися з 19-річною Дар'єю Лопатіною з позивним "Дельта". Дівчина була військовою 12 бригади спеціального призначення НГУ "Азов" та загинула під час виконання бойового завдання.
     

  • На війні також загинув Максим Бутко, уродженець села Капітанове Новоайдарської громади Луганщини. Його життя обірвалося 30 серпня під час бою на Донеччині, йому було 30 років.
     

  • У боях 1 вересня загинув ексгравець регбійного клубу Дніпро Олександр Розенталь. Спортсмен був одним із засновників та перших гравців. Він грав на позиції хукера – одній з основних у регбі.