Загинув у бою: на Дніпропетровщині попрощалися з поліцейським Олександром Тимошенком
- Олександр Тимошенко, старший лейтенант поліції, загинув на фронті під час виконання бойового завдання на Донеччині.
- Він служив у поліції 8 років, а у червні 2025 року приєднався до полку КОРД для оборони країни.
У понеділок, 8 вересня, на Дніпропетровщині провели в останню путь бійця полку КОРД (стрілецький) Олександра Тимошенка. Захисник загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
На фронті загинув Олександр Тимошенко
Олександр Тимошенко мав звання старшого лейтенанта та віддав службі в поліції 8 років. Він працював на посадах дізнавача та слідчого в поліції Дніпра.
У червні 2025 року поліцейський долучився до оборони країни та став бійцем полку поліції КОРД (стрілецький) ГУНП в Дніпропетровській області.
Отримавши бойове завдання, без вагань разом з побратимами вирушив на позиції. На жаль, під час виконання бойового завдання його життя обірвалося. Нашому колезі було 26…
– зазначили в поліції.
Як згадують близькі військового, він завжди був першим у всьому. За словами його товариша, Олександр був сміливим та мужнім бійцем, справжнім воїном.
Поліцейського поховали 8 вересня на одному з цвинтарів Дніпра. В останню путь захисника провели колеги, рідні, друзі та побратими.
В Олександра залишилися мати та брат.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Тимошенка. Вічна пам'ять!
Вони віддали життя за Україну
8 вересня в Києві попрощалися з 19-річною Дар'єю Лопатіною з позивним "Дельта". Дівчина була військовою 12 бригади спеціального призначення НГУ "Азов" та загинула під час виконання бойового завдання.
На війні також загинув Максим Бутко, уродженець села Капітанове Новоайдарської громади Луганщини. Його життя обірвалося 30 серпня під час бою на Донеччині, йому було 30 років.
У боях 1 вересня загинув ексгравець регбійного клубу Дніпро Олександр Розенталь. Спортсмен був одним із засновників та перших гравців. Він грав на позиції хукера – одній з основних у регбі.