Россия отправила одного из своих "самых влиятельных и опытных переговорщиков", генерала Главного разведывательного управления Александра Зорина, на трехсторонние переговоры с Украиной и США в Абу-Даби.

Интересно, что западные СМИ связывают с вербовкой сирийцев для ЧВК "Вагнера". Об этом сообщает "Агентство. Новости".

Что известно о российском генерале Зорине?

По предварительным данным, Россию в Абу-Даби представляли начальник ГРУ Игорь Костюков, переводчик Илья Курепов, а также первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин, присутствие которого не анонсировали.

Александр Зорин это генерал-лейтенант, родился в Харькове в 1968 году. Он дважды был военным атташе России в Японии, а в 2016 – 2017 годах, как известно, представлял Министерство обороны России на переговорах в Женеве по Сирии.

Согласно обнародованной информации, российские и прокремлевские источники неоднократно характеризовали Зорина как одного из самых эффективных переговорщиков Кремля, способного работать с самыми сложными конфликтами.

Более того, вышеупомянутый генерал также был одним из архитекторов конференции по национальному диалогу в Сирии в 2018 году, а также организовывал контакты между режимом Башара Асада и частью сирийской оппозиции.

Также известно, что в 2021 году журнал Foreign Policy, ссылаясь на сирийских повстанцев, писал, что в 2016 году Зорин координировал кампанию по вербовке граждан Сирии для участия в войне в Ливии на стороне группировок Халифы Хафтара.

По данным издания, тогда сирийцев поощряли для якобы охраны нефтяных объектов в составе ЧВК "Вагнера", однако по прибытии их заставляли участвовать в боевых действиях за значительно меньшее вознаграждение, чем обещали.

Как Зорина привлекали к разговорам об Украине?

Александр Зорин участвовал в переговорах во время полномасштабной войны в мае 2022 года относительно сдачи в плен украинских защитников, которые были заблокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

Также известно, что он входил в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, которые состоялись в Стамбуле в мае 2025 года. Имеет звание героя России, полученное по закрытому указу диктатора Владимира Путина.

Какие детали переговоров в Абу-Даби известны?