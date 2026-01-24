"Кращий переговорник ГРУ": що відомо про Зоріна, якого Росія відправила на переговори в Абу-Дабі
- Росія відправила генерала Олександра Зоріна на переговори в Абу-Дабі з Україною та США.
- Він брав участь в операціях у Сирії та Лівії, а також у переговорах щодо "Азовсталі" у 2022 році.
Росія відправила одного зі своїх "найвпливовіших та найдосвідченіших переговірників", генерала Головного розвідувального управління Олександра Зоріна, на тристоронні переговори з Україною та США в Абу-Дабі.
Цікаво, що західні ЗМІ пов’язують із вербуванням сирійців для ПВК "Вагнера". Про це повідомляє "Агентство. Новости".
Що відомо про російського генерала Зоріна?
За попередніми даними, Росію в Абу-Дабі представляли начальник ГРУ Ігор Костюков, перекладач Ілля Курепов, а також перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін, присутність якого не анонсували.
Олександр Зорін це генерал-лейтенант, народжений у Харкові у 1968 році. Він двічі був військовим аташе Росії в Японії, а у 2016 – 2017 роках, як відомо, представляв Міністерство оборони Росії на переговорах у Женеві щодо Сирії.
Згідно з оприлюдненою інформацією, російські та прокремлівські джерела неодноразово характеризували Зоріна як одного з найефективніших переговорників Кремля, здатного працювати з найскладнішими конфліктами.
Ба більше, вищезгаданий генерал також був одним з архітекторів конференції з національного діалогу в Сирії у 2018 році, а також організовував контакти між режимом Башара Асада і частиною сирійської опозиції.
Також відомо, що у 2021 році журнал Foreign Policy, посилаючись на сирійських повстанців, писав, що у 2016 році Зорін координував кампанію з вербування громадян Сирії для участі у війні в Лівії на боці угруповань Халіфи Хафтара.
За даними видання, тоді сирійців заохочували для нібито охорони нафтових об’єктів у складі ПВК "Вагнера", однак після прибуття їх змушували брати участь у бойових діях за значно меншу винагороду, ніж обіцяли.
Як Зоріна залучали до розмов про Україну?
Олександр Зорін брав участь у переговорах під час повномасштабної війни у травні 2022 року стосовно здачі в полон українських захисників, які були заблоковані на заводі "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області.
Також відомо, що він належав до складу російської делегації на переговорах у Стамбулі, які відбулися у Стамбулі у травні 2025 року. Має звання героя Росії, отримане за закритим указом диктатора Володимира Путіна.
Які деталі переговорів в Абу-Дабі відомі?
За даними Axios, днями в Абу-Дабі відбулися не лише тристоронні переговори за участю України, США та Росії. Були й окремі прямі двосторонні переговори між українською та російською делегаціями.
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації за результатами зустрічі. Він розповів, що головне, на чому зосередились під час обговорень, це можливі шляхи закінчення війни.