Не сдались превосходящим силам врага и взяли их в плен: кадры невероятной операции ВСУ

На Александровском направлении двое украинских военнослужащих во время ударно-поисковых действий взяли в плен 6 оккупантов. Они не только устранили опасность, но и позаботились о том, чтобы пленные остались живыми, не дав российским подразделениям уничтожить собственных солдат.

Украинские бойцы отмечают, что Россия не ценит жизнь своего личного состава. Об этом сообщили в фейсбуке 67-й отдельной механизированной бригады, передает 24 Канал.

Читайте также Чтобы не допустить окружения врагом: в ВСУ подтвердили маневр на Покровском направлении

Как украинские военные взяли оккупантов в плен?

В подразделении отмечают, что воины проявили решительность и профессионализм, вступив в противостояние с превосходящими силами противника. Они не только смогли нейтрализовать угрозу, но и обеспечили сохранение жизни пленных, не позволив россиянам убить своих же военных.

На видео со стрима видно, как во время эвакуации враг накрывает район артиллерией, пытаясь поразить собственных солдат. Такие действия украинские военные называют очередным доказательством того, что командование России не ценит жизнь своего личного состава и использует запугивание как метод контроля.

Несмотря на постоянные атаки и попытки прорвать оборону, бригада продолжает удерживать позиции и продвигаться вперед, освобождая украинскую землю.

Захват оккупантов в плен: смотрите видео

Попытки россиян прорвать украинский фронт: последние новости