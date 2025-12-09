Не здалися переважаючим силам ворога і взяли їх в полон: кадри неймовірної операції ЗСУ
- На Олександрівському напрямку двоє українських військових взяли в полон шістьох російських солдатів, незважаючи на артилерійський обстріл з боку росіян.
- У підрозділі зазначають, що воїни проявили рішучість і професіоналізм, вступивши у протистояння з переважаючими силами противника.
На Олександрівському напрямку двоє українських військовослужбовців під час ударно-пошукових дій взяли в полон 6 окупантів. Вони не лише усунули небезпеку, а й подбали про те, щоб полонені залишилися живими, не давши російським підрозділам знищити власних солдатів.
Українські бійці наголошують, що Росія не цінує життя свого особового складу. Про це повідомили у фейсбуці 67-ї окремої механізованої бригади, передає 24 Канал.
Як українські військові взяли окупантів в полон?
У підрозділі зазначають, що воїни проявили рішучість і професіоналізм, вступивши у протистояння з переважаючими силами противника. Вони не лише змогли нейтралізувати загрозу, а й забезпечили збереження життя полонених, не дозволивши росіянам убити своїх же військових.
На відео зі стріму видно, як під час евакуації ворог накриває район артилерією, намагаючись уразити власних солдатів. Такі дії українські військові називають черговим доказом того, що командування Росії не цінує життя свого особового складу та використовує залякування як метод контролю.
Незважаючи на постійні атаки та спроби прорвати оборону, бригада продовжує утримувати позиції й просуватися вперед, звільняючи українську землю.
Захоплення окупантів в полон: дивіться відео
Спроби росіян прорвати український фронт: останні новини
На Покровському напрямку російські війська нещодавно просунулися, але населений пункт Родинське залишається спірним з частими змінами контролю. Російські сили захопили Лисівку та Сухий Яр після відведення з них українських підрозділів.
Ворог атакував греблю Печенізької ГЕС у Харківській області. На тлі складної ситуації для окупантів у Куп'янську, цей удар мав важливе значення для ворога.
На Слов'янському та Лиманському напрямках 8 грудня російські сили продовжували тиск, але без змін. На Сіверському напрямку того ж дня тривав наступ противника, однак просування не підтверджено.