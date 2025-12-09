Не здалися переважаючим силам ворога і взяли їх в полон: кадри неймовірної операції ЗСУ

На Олександрівському напрямку двоє українських військовослужбовців під час ударно-пошукових дій взяли в полон 6 окупантів. Вони не лише усунули небезпеку, а й подбали про те, щоб полонені залишилися живими, не давши російським підрозділам знищити власних солдатів.

Українські бійці наголошують, що Росія не цінує життя свого особового складу. Про це повідомили у фейсбуці 67-ї окремої механізованої бригади, передає 24 Канал.

Читайте також Щоб не допустити оточення ворогом: у ЗСУ підтвердили маневр на Покровському напрямку

Як українські військові взяли окупантів в полон?

У підрозділі зазначають, що воїни проявили рішучість і професіоналізм, вступивши у протистояння з переважаючими силами противника. Вони не лише змогли нейтралізувати загрозу, а й забезпечили збереження життя полонених, не дозволивши росіянам убити своїх же військових.

На відео зі стріму видно, як під час евакуації ворог накриває район артилерією, намагаючись уразити власних солдатів. Такі дії українські військові називають черговим доказом того, що командування Росії не цінує життя свого особового складу та використовує залякування як метод контролю.

Незважаючи на постійні атаки та спроби прорвати оборону, бригада продовжує утримувати позиції й просуватися вперед, звільняючи українську землю.

Захоплення окупантів в полон: дивіться відео

Спроби росіян прорвати український фронт: останні новини