ВАКС продлил действие обязанностей, возложенных на экс-вице-премьера – министра национального единства Украины Алексея Чернышова. Их срок – еще 2 месяца, то есть до конца октября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Напомним, что 27 июня Чернышеву избрали меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов гривен с возложением ряда процессуальных обязанностей сроком до 27 августа.

Какие обязанности возложены на Чернышова?

Суд постановил, что Чернышов должен:

прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать об изменении места жительства или работы;

без разрешения не покидать Украину, сдать на хранение загранпаспорта сдать на хранение загранпаспорта;

не контактировать с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.

В зале суда Чернышов заверил, что уважает решение суда и будет придерживаться возложенных на него обязанностей.

Уверен, что объективное рассмотрение покажет прозрачность моих действий и подтвердит мою добродетель и репутацию. Для меня важно пройти этот процесс открыто, ведь я всегда действовал исключительно в правовом поле,

– сказал он журналистам.

Что известно о деле Чернышова?