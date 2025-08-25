Укр Рус
24 Канал Новости Украины ВАКС продлил срок действия возложенных на Чернышева обязанностей: что известно
25 августа, 22:05
2

ВАКС продлил срок действия возложенных на Чернышева обязанностей: что известно

София Рожик
Основные тезисы
  • ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на Алексея Чернышова, до конца октября, включая требования о прибытии в суд и запрет выезда из страны.
  • Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве, связанных со строительством ЖК в Киеве; он называет это дело "вымышленным".

ВАКС продлил действие обязанностей, возложенных на экс-вице-премьера – министра национального единства Украины Алексея Чернышова. Их срок – еще 2 месяца, то есть до конца октября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Напомним, что 27 июня Чернышеву избрали меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов гривен с возложением ряда процессуальных обязанностей сроком до 27 августа.

Смотрите также Бизнес под крылом Фельдмана и кум Паши "Мерседеса": кто такой Чернышов и в чем его подозревают

Какие обязанности возложены на Чернышова?

Суд постановил, что Чернышов должен:

  • прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;

  • сообщать об изменении места жительства или работы;

  • без разрешения не покидать Украину, сдать на хранение загранпаспорта сдать на хранение загранпаспорта;

  • не контактировать с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.

В зале суда Чернышов заверил, что уважает решение суда и будет придерживаться возложенных на него обязанностей.

Уверен, что объективное рассмотрение покажет прозрачность моих действий и подтвердит мою добродетель и репутацию. Для меня важно пройти этот процесс открыто, ведь я всегда действовал исключительно в правовом поле, 
– сказал он журналистам.

Что известно о деле Чернышова?

  • Алексея Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве в особо крупном размере. Он якобы помог одному из застройщиков получить участок для строительства ЖК в Киеве.
  • Подозрение экс-вице-премьеру вручили 23 июня, а 27 июня – избрали меру пресечения. Позже за него частями в разные дни внесли 120 миллионов гривен залога. Часть суммы поступила от менеджера компании DIM, которую потом освободили, а также от жены Чернышова и днепровской компании ООО "Форавто тор".
  • Также 11 августа АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора по отказа отстранить от должности Алексея Чернышова. Защита тогда отмечала, что с 17 июля тот и так находится в отставке, поэтому оснований для удовлетворения этой жалобы нет.
  • Сам Чернышов называл дело против себя "вымышленным".