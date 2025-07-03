Что известно о менеджере, которая внесла залог за Чернышова

Инвестор группы DIM Максим Криппа инициирует служебное расследование в отношении маркетингового директора Дарьи Бедя, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Женщина внесла 44 миллиона гривен как часть залога за вице-премьер-министра Алексея Чернышова. Из-за этого бизнесмен Криппа инициировал в отношении своей сотрудницы служебное расследование.

Нам об этой ситуации стало известно из вашего запроса. После получения которого Максим Криппа обратился к партнерам по Группе с инициативой проведения служебного расследования относительно личной деятельности указанного сотрудника,

сообщили "Схемам" в пресс-службе бизнесмена.

Также добавили, что Криппа "не занимается операционным управлением группой компаний и не является осведомленным о деятельности отдельных менеджеров".

Основатель и управляющий партнер этой группы Александр Насиковский сообщил, что ему также не было известно о внесении менеджеркой залога за Чернышова. По его словам, Дарья Бедя решила уйти из компании по собственному желанию.

В чем обвиняют Чернышова

Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, что произошло якобы во время его работы в Минрегионе. В НАБУ и САП настаивают, что министра коррумпировал владелец застройщика KSM Group Сергей Копыстыра, в обмен на разрешение на новое строительство и отвод под проекты земли в столице, в частности в заповедной Феофании и не месте государственной агрофирмы "Цветы Украины" на улице Тираспольской.

Именно к последней в НАБУ и возникли вопросы. Сообщается, что застройщик якобы выделил для министра большую квартиру в новом ЖК. При этом стоит отметить, что "дерибан" земли фирмы "Цветы Украины" продолжается уже лет 20, а Минрегион под управлением Чернышова именно судился за ее возвращение государству, на чем сейчас и настаивает чиновник, отмечая, что старательно защищал интересы страны и не думал о личном обогащении. Так это или нет – сейчас должен ответить суд. Чернышов стал шестым обвиняемым по делу.

Но сам Чернышов все обвинения категорически отрицает и готов публично их опровергать:

Я никаких скидок не получал и не планирую получать. Эти квартиры, эти инвестиционные договоры меня лично не интересуют... Никакой выгоды я из них не имел. Когда сторона обвинения заявляет, что министр получил какие-то скидки на третьих лиц и контролирует эти объекты, это не соответствует действительности. Я даже не знаю, где они расположены.

Интересно, что по сообщению инсайдеров, НАБУ "вело дело" несколько лет, а помогал силовикам в этом другой министр Александр Кубраков. Кроме того, главой НАБУ, которое ведет это дело, является давний знакомый Чернышева – Семен Кривонос, который некоторое время работал под руководством министра как руководитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.