Що відомо про менеджерку, яка внесла заставу за Чернишова

Інвестор групи DIM Максим Кріппа ініціює службове розслідування відносно маркетингової директорки Дарії Беді, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Жінка внесла 44 мільйони гривень як частину застави за віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Через це бізнесмен Кріппа ініціював щодо своєї працівниці службове розслідування.

Нам про цю ситуацію стало відомо із вашого запиту. Після отримання якого Максим Кріппа звернувся до партнерів по Групі з ініціативою проведення службового розслідування щодо особистої діяльності вказаного співробітника,

повідомили "Схемам" у пресслужбі бізнесмена.

Також додали, що Кріппа "не займається операційним управлінням групою компаній та не є обізнаним щодо діяльності окремих менеджерів".

Звільнення маркетологині

Засновник і керуючий партнер цієї групи Олександр Насіковський повідомив, що йому також не було відомо про внесення менеджеркою застави за Чернишова. За його словами, Дарія Бедя вирішила піти з компанії за власним бажанням.

В офіційній заяві компанії повідомили, що DIM не має жодного відношення до ситуації, пов’язаної з внесенням застави у розмірі 44 мільйони гривень за Олексія Чернишова.

Ця дія є особистим рішенням Дар’ї Беді, яка на момент внесення застави надавала послуги з організації діяльності маркетингу та просування DIM. DIM не було відомо про наміри Дарії, проводиться службове розслідування. Наразі з Дарією Бедею припинена співпраця,

– повідомили у компанії.

У чому звинувачують Чернишова

Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря, що сталося нібито під час його роботи в Мінрегіоні. У НАБУ та САП наполягають, що міністра корумпував власник забудовника KSM Group Сергій Копистира, в обмін на дозвіл на нове будівництва і відведення під проєкти землі в столиці, зокрема у заповідній Феофанії та не місці державної агрофірми "Квіти України" на вулиці Тираспольській.

Саме до останньої в НАБУ і виникли питання. Повідомляється, що забудовник нібито виділив для міністра велику квартиру у новому ЖК. При цьому варто зазначити, що "дерибан" землі фірми "Квіти України" триває вже років 20, а Мінрегіон під управлінням Чернишова саме судився за її повернення державі, на чому нині й наполягає чиновник, зазначаючи, що старанно боронив інтереси країни та не думав про особисте збагачення. Так це чи ні – нині має відповісти суд. Чернишов став шостим обвинувачуваним у справі.

Та сам Чернишов всі обвинувачення категорично заперечує і готовий публічно їх спростовувати:

Я жодних знижок не отримував і не планую отримувати. Ці квартири, ці інвестиційні договори мене особисто не цікавлять… Жодної вигоди я з них не мав. Коли сторона обвинувачення заявляє, що міністр отримав якісь знижки на третіх осіб і контролює ці об'єкти, це не відповідає дійсності. Я навіть не знаю, де вони розташовані.

Цікаво, що за повідомленням інсайдерів, НАБУ "вело справу" кілька років, а допомагав силовикам у цьому інший міністр Олександр Кубраков. Крім того, очільником НАБУ, яке веде цю справу, є давній знайомий Чернишова – Семен Кривонос, який деякий час працював під орудою міністра як керманич Державної інспекції архітектури та містобудування України.