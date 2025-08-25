Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Напомним, что 27 июня Чернышеву избрали меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов гривен с возложением ряда процессуальных обязанностей сроком до 27 августа.
Какие обязанности возложены на Чернышова?
Суд постановил, что Чернышов должен:
прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;
сообщать об изменении места жительства или работы;
без разрешения не покидать Украину, сдать на хранение загранпаспорта сдать на хранение загранпаспорта;
не контактировать с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.
В зале суда Чернышов заверил, что уважает решение суда и будет придерживаться возложенных на него обязанностей.
Уверен, что объективное рассмотрение покажет прозрачность моих действий и подтвердит мою добродетель и репутацию. Для меня важно пройти этот процесс открыто, ведь я всегда действовал исключительно в правовом поле,
– сказал он журналистам.
Что известно о деле Чернышова?
- Алексея Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве в особо крупном размере. Он якобы помог одному из застройщиков получить участок для строительства ЖК в Киеве.
- Подозрение экс-вице-премьеру вручили 23 июня, а 27 июня – избрали меру пресечения. Позже за него частями в разные дни внесли 120 миллионов гривен залога. Часть суммы поступила от менеджера компании DIM, которую потом освободили, а также от жены Чернышова и днепровской компании ООО "Форавто тор".
- Также 11 августа АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора по отказа отстранить от должности Алексея Чернышова. Защита тогда отмечала, что с 17 июля тот и так находится в отставке, поэтому оснований для удовлетворения этой жалобы нет.
- Сам Чернышов называл дело против себя "вымышленным".