ВАКС продовжив термін дії покладених на Чернишова обов'язків: що відомо
- ВАКС продовжив термін дії обов'язків, покладених на Олексія Чернишова, до кінця жовтня, включаючи вимоги про прибуття до суду та заборону виїзду з країни.
- Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та хабарництві, пов'язаних із будівництвом ЖК у Києві; він називає цю справу "вигаданою".
ВАКС продовжив дію обов'язків, покладених на ексвіцепрем'єра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова. Їхній термін – ще 2 місяці, тобто до кінця жовтня.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свободу". Нагадаємо, що 27 червня Чернишову обрали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень із покладенням низки процесуальних обов'язків терміном до 27 серпня.
Дивіться також Бізнес під крилом Фельдмана і кум Паші "Мерседеса": хто такий Чернишов і в чому його підозрюють
Які обов'язки покладені на Чернишова?
Суд постановив, що Чернишов повинен:
прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду;
повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;
без дозволу не покидати Україну, здати на зберігання закордонні паспорти;
не контактувати з іншими підозрюваними та свідками у справі.
У залі суду Чернишов запевнив, що поважає рішення суду і буде дотримуватися покладених на нього обов'язків.
Впевнений, що об'єктивний розгляд покаже прозорість моїх дій і підтвердить мою доброчесність та репутацію. Для мене важливо пройти цей процес відкрито, адже я завжди діяв виключно у правовому полі,
– сказав він журналістам.
Що відомо про справу Чернишова?
- Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та хабарництві в особливо великому розмірі. Він нібито допоміг одному із забудовників отримати ділянку для будівництва ЖК у Києві.
- Підозру ексвіцепрем'єру вручили 23 червня, а 27 червня – обрали запобіжний захід. Пізніше за нього частинами у різні дні внесли 120 мільйонів гривень застави. Частина суми надійшла від менеджерки компанії DIM, яку потім звільнили, а також від дружини Чернишова та дніпровської компанії ТОВ "Форавто тор".
- Також 11 серпня АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурорки щодо відмови відсторонити з посади Олексія Чернишова. Захист тоді наголошував, що з 17 липня той і так перебуває у відставці, тож підстав для задоволення цієї скарги нема.
- Сам Чернишов називав справу проти себе "вигаданою".