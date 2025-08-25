ВАКС продовжив дію обов'язків, покладених на ексвіцепрем'єра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова. Їхній термін – ще 2 місяці, тобто до кінця жовтня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свободу". Нагадаємо, що 27 червня Чернишову обрали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень із покладенням низки процесуальних обов'язків терміном до 27 серпня.

Дивіться також Бізнес під крилом Фельдмана і кум Паші "Мерседеса": хто такий Чернишов і в чому його підозрюють

Які обов'язки покладені на Чернишова?

Суд постановив, що Чернишов повинен:

прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;

без дозволу не покидати Україну, здати на зберігання закордонні паспорти;

не контактувати з іншими підозрюваними та свідками у справі.

У залі суду Чернишов запевнив, що поважає рішення суду і буде дотримуватися покладених на нього обов'язків.

Впевнений, що об'єктивний розгляд покаже прозорість моїх дій і підтвердить мою доброчесність та репутацію. Для мене важливо пройти цей процес відкрито, адже я завжди діяв виключно у правовому полі,

– сказав він журналістам.

Що відомо про справу Чернишова?