Их жизни забрала Россия: в Киеве попрощались с журналисткой Грамовой и оператором Кармазиным
- В Киеве попрощались с журналисткой Аленой Грамовой и оператором Евгением Кармазиным, которые погибли в Краматорске.
- Церемония прощания состоялась в Свято-Михайловском соборе, на ней присутствовали близкие, друзья, коллеги и неравнодушные украинцы.
В Киеве 27 октября попрощались с журналисткой Аленой Грамовой и оператором Евгением Кармазиным. Они погибли в Краматорске от российского удара дроном.
Что известно о прощании?
В понедельник, 27 октября, в Свято-Михайловском соборе Киева состоялась церемония прощания с журналисткой Еленой Грамовой и оператором Евгением Кармазиным, которые погибли в Краматорске в результате атаки российского дрона "Ланцет".
Оба медийщиков родом из Донецкой области. С первых дней полномасштабного вторжения они работали в самых горячих точках родной области. Провести их в последний путь пришли близкие, друзья, коллеги и неравнодушные украинцы.
Что известно о гибели медийщиков?
Журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин погибли в Краматорске в результате удара вражеского БПЛА "Ланцет".
О гибели медийщиков 23 октября сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
С первых дней полномасштабного вторжения России они освещали ситуацию в области, рассказывали правду о вражеских преступлениях, эвакуацию гражданского населения, истории наших защитников. Они работали в самых горячих точках Донецкой области и были везде всегда первые, вспоминал Филашкин.