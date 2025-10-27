Укр Рус
27 октября, 14:57
2

Их жизни забрала Россия: в Киеве попрощались с журналисткой Грамовой и оператором Кармазиным

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • В Киеве попрощались с журналисткой Аленой Грамовой и оператором Евгением Кармазиным, которые погибли в Краматорске.
  • Церемония прощания состоялась в Свято-Михайловском соборе, на ней присутствовали близкие, друзья, коллеги и неравнодушные украинцы.

В Киеве 27 октября попрощались с журналисткой Аленой Грамовой и оператором Евгением Кармазиным. Они погибли в Краматорске от российского удара дроном.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Что известно о прощании?

В понедельник, 27 октября, в Свято-Михайловском соборе Киева состоялась церемония прощания с журналисткой Еленой Грамовой и оператором Евгением Кармазиным, которые погибли в Краматорске в результате атаки российского дрона "Ланцет".

Оба медийщиков родом из Донецкой области. С первых дней полномасштабного вторжения они работали в самых горячих точках родной области. Провести их в последний путь пришли близкие, друзья, коллеги и неравнодушные украинцы.


Прощание с медийщиками / Фото OBOZ.UA


Прощание с журналисткой Аленой Грамовой и оператором Евгением Кармазиным / Фото OBOZ.UA


Прощание с медийщиками в Свято-Михайловском соборе / Фото OBOZ.UA

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая и вечная память!

Что известно о гибели медийщиков?

  • Журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин погибли в Краматорске в результате удара вражеского БПЛА "Ланцет".

  • О гибели медийщиков 23 октября сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

  • С первых дней полномасштабного вторжения России они освещали ситуацию в области, рассказывали правду о вражеских преступлениях, эвакуацию гражданского населения, истории наших защитников. Они работали в самых горячих точках Донецкой области и были везде всегда первые, вспоминал Филашкин.