27 жовтня, 14:57
Їхні життя забрала Росія: у Києві попрощалися з журналісткою Грамовою та оператором Кармазіним

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У Києві попрощалися з журналісткою Альоною Грамовою та оператором Євгеном Кармазіним, які загинули у Краматорську.
  • Церемонія прощання відбулась у Свято-Михайлівському соборі, на ній були присутні близькі, друзі, колеги та небайдужі українці.

У Києві 27 жовтня попрощалися з журналісткою Альоною Грамовою та оператором Євгеном Кармазіним. Вони загинули у Краматорську від російського удару дроном.

Про це пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

Що відомо про прощання?

В понеділок, 27 жовтня, у Свято-Михайлівському соборі Києва відбулась церемонія прощання із журналісткою Оленою Грамовою та оператором Євгеном Кармазіним, які загинули в Краматорську внаслідок атаки російського дрона "Ланцет".

Обоє медійників родом з Донеччини. З перших днів повномасштабного вторгнення вони працювали у найгарячіших точках рідної області. Провести їх в останню путь прийшли близькі, друзі, колеги та небайдужі українці. 


Прощання з медійниками / Фото OBOZ.UA


Прощання з журналісткою Альоною Грамовою та оператором Євгеном Кармазіним / Фото OBOZ.UA


Прощання з медійниками у Свято-Михайлівському соборі / Фото OBOZ.UA

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Світла та вічна пам'ять!

Що відомо про загибель медійників?

  • Журналістка телеканалу "Freedom" Олена Грамова (Губанова) та оператор Євген Кармазін загинули в Краматорську внаслідок удару ворожого БпЛА "Ланцет".

  • Про загибель медійників 23 жовтня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

  • З перших днів повномасштабного вторгнення Росії вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини та були всюди завжди перші, згадував Філашкін.