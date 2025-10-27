Їхні життя забрала Росія: у Києві попрощалися з журналісткою Грамовою та оператором Кармазіним

У Києві 27 жовтня попрощалися з журналісткою Альоною Грамовою та оператором Євгеном Кармазіним. Вони загинули у Краматорську від російського удару дроном.

Про це пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

Що відомо про прощання?

В понеділок, 27 жовтня, у Свято-Михайлівському соборі Києва відбулась церемонія прощання із журналісткою Оленою Грамовою та оператором Євгеном Кармазіним, які загинули в Краматорську внаслідок атаки російського дрона "Ланцет".

Обоє медійників родом з Донеччини. З перших днів повномасштабного вторгнення вони працювали у найгарячіших точках рідної області. Провести їх в останню путь прийшли близькі, друзі, колеги та небайдужі українці.



Прощання з медійниками / Фото OBOZ.UA



Прощання з журналісткою Альоною Грамовою та оператором Євгеном Кармазіним / Фото OBOZ.UA



Прощання з медійниками у Свято-Михайлівському соборі / Фото OBOZ.UA

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Світла та вічна пам'ять!

Що відомо про загибель медійників?