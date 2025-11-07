Укр Рус
24 Канал Новости Украины Украина нашла альтернативу "мавикам", будет массовое производство, – Зеленский
7 ноября, 17:29
2

Украина нашла альтернативу "мавикам", будет массовое производство, – Зеленский

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Украина нашла альтернативу "мавикам" и планирует массовое производство.
  • Готовятся соответствующие контракты и финансирование для производства.

Зеленский сообщил, что в Украине нашли альтернативу "мавикам". Будет налажено массовое производство.

Соответствующие контракты готовятся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Зеленского с журналистами.

Смотрите также "Цель №1 – оккупировать Покровск": Зеленский рассказал о ситуации в Донецкой области

Что известно об украинской альтернативе "мавикам"?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже выполняются контракты по закупкам "мавиков". В то же время найдены и альтернативы.

Будет массовое производство этой альтернативы. Сейчас будет готовиться финансирование и соответствующие контракты,
– заявил Зеленский.

Зеленский отчитался об успехах Сил обороны на Харьковщине

  • Украинские силы продвинулись на 1100-1200 метров в Купянске на Харьковщине.

  • В Волчанске наблюдается накопление российских сил, за сутки обнаружено шестьсот военных.

  • 5 ноября российские оккупанты распространили видео с установлением своего флага в Волчанске.

  • Ради пропагандистского видео они вылезли на одно из зданий Рубежанского жилого массива в городе, помахали российским флагом, а после этого скопились в здании неподалеку. Праздновали недолго – по россиянам отработала украинская авиация.