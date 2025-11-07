Украина нашла альтернативу "мавикам", будет массовое производство, – Зеленский

Зеленский сообщил, что в Украине нашли альтернативу "мавикам". Будет налажено массовое производство.

Соответствующие контракты готовятся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Зеленского с журналистами.

Смотрите также "Цель №1 – оккупировать Покровск": Зеленский рассказал о ситуации в Донецкой области

Что известно об украинской альтернативе "мавикам"?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже выполняются контракты по закупкам "мавиков". В то же время найдены и альтернативы.

Будет массовое производство этой альтернативы. Сейчас будет готовиться финансирование и соответствующие контракты,

– заявил Зеленский.

Зеленский отчитался об успехах Сил обороны на Харьковщине