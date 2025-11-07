Україна знайшла альтернативу "мавікам", буде масове виробництво, – Зеленський
Зеленський повідомив, що в Україні знайшли альтернативу "мавікам". Буде налагоджене масове виробництво.
Відповідні контракти готуються. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Зеленського з журналістами.
Що відомо про українську альтернативу "мавікам"?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже виконуються контракти по закупівлях "мавіків". Водночас знайдені й альтернативи.
Буде масове виробництво цієї альтернативи. Зараз буде готуватись фінансування і відповідні контракти,
– заявив Зеленський.
Зеленський прозвітував про успіхи Сил оборони на Харківщині
Українські сили просунулися на 1100-1200 метрів у Куп'янську на Харківщині.
У Вовчанську спостерігається накопичення російських сил, за добу виявлено шістсот військових.
5 листопада російські окупанти розповсюдили відео з встановленням свого прапора у Вовчанську.
Заради пропагандистського відео вони вилізли на одну з будівель Рубіжанського житлового масиву у місті, помахали російським прапором, а після цього скупчились у будівлі неподалік. Святкували недовго – по росіянах відпрацювала українська авіація.