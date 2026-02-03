США сбили "Шахед", приближавшийся к авианосцу "Авраам Линкольн"

Американские военные 3 февраля сбили иранский беспилотник, который "агрессивно" приближался к авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Предварительно, речь идет о БПЛА типа "Шахед".

Об этом пишет Reuters.

Что известно о сбитии иранского "Шахеда" войсками США?

Американские военные рассказали, что иранский беспилотник Shahed-139 летел в направлении их авианосца "с непонятным намерением", поэтому и был сбит истребителем F-35.

Представитель Центрального командования вооруженных сил США, капитан Тим Хокинс, добавил, что во время инцидента ни один американский военнослужащий не пострадал, а авианосец "Авраам Линкольн" не был поврежден.

Инцидент произошел на фоне попыток организовать ядерные переговоры между Ираном и Соединенными Штатами. Президент Дональд Трамп предупредил, что учитывая то, что американские военные корабли направляются в Иран, вероятно, произойдут "плохие вещи", если соглашения не удастся достичь.

По данным Reuters, ударная группа авианосца "Линкольн" является самой заметной частью наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке после жестокого подавления антиправительственных демонстраций в январе 2026 года, что стало самыми смертоносными внутренними беспорядками в Иране со времен революции 1979 года.

Справочно! Авианосец "Авраам Линкольн" является одним из крупнейших боевых кораблей в мире с водоизмещением более 100 тысяч тонн. Фактически это плавучая авиабаза, способна нести десятки боевых самолетов, а не скоростной корабль преследования.



Корабль оснащен двумя ядерными реакторами, развивает скорость около 56 километров в час (более 30 узлов) и может находиться в море до 25 лет без перезагрузки топлива, что делает его глобальным инструментом проекции силы США.

Какие сейчас отношения между США и Ираном?