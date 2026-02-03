США збили "Шахед", що наближався до авіаносця "Авраам Лінкольн"

Американські військові 3 лютого збили іранський безпілотник, який "агресивно" наближався до авіаносця "Авраам Лінкольн" в Аравійському морі. Попередньо, йдеться про БпЛА типу "Шахед".

Про це пише Reuters.

До теми Нафта може різко подорожчати: чи зростуть ціни на пальне в Україні у разі удару США по Ірану

Що відомо про збиття іранського "Шахеда" військами США?

Американські військові розповіли, що іранський безпілотник Shahed-139 летів у напрямку їхнього авіаносця "з незрозумілим наміром", тому і був збитий винищувачем F-35.

Речник Центрального командування збройних сил США, капітан Тім Хокінс, додав, що під час інциденту жоден американський військовослужбовець не постраждав, а авіаносець "Авраам Лінкольн" не було пошкоджено.

Інцидент стався на тлі спроб організувати ядерні переговори між Іраном та Сполученими Штатами. Президент Дональд Трамп попередив, що з огляду на те, що американські військові кораблі прямують до Ірану, ймовірно, стануться "погані речі", якщо угоди не вдасться досягти.

За даними Reuters, ударна група авіаносця "Лінкольн" є найпомітнішою частиною нарощування військової присутності США на Близькому Сході після жорстокого придушення антиурядових демонстрацій у січні 2026 року, що стало найсмертоноснішими внутрішніми заворушеннями в Ірані з часів революції 1979 року.

Довідково! Авіаносець "Авраам Лінкольн" є одним із найбільших бойових кораблів у світі з водотоннажністю понад 100 тисяч тонн. Фактично це плавуча авіабаза, здатна нести десятки бойових літаків, а не швидкісний корабель переслідування.



Корабель оснащений двома ядерними реакторами, розвиває швидкість близько 56 кілометрів на годину (понад 30 вузлів) і може перебувати в морі до 25 років без перезавантаження палива, що робить його глобальним інструментом проєкції сили США.

Які зараз відносини між США та Іраном?