США збили "Шахед", що наближався до авіаносця "Авраам Лінкольн"
- Американські військові збили іранський безпілотник Shahed-139, що наближався до авіаносця "Авраам Лінкольн" в Аравійському морі винищувачем F-35.
- Інцидент стався на тлі спроб організувати ядерні переговори між Іраном та США. Авіаносець "Авраам Лінкольн" є частиною нарощування військової присутності США на Близькому Сході.
Американські військові 3 лютого збили іранський безпілотник, який "агресивно" наближався до авіаносця "Авраам Лінкольн" в Аравійському морі. Попередньо, йдеться про БпЛА типу "Шахед".
Про це пише Reuters.
До теми Нафта може різко подорожчати: чи зростуть ціни на пальне в Україні у разі удару США по Ірану
Що відомо про збиття іранського "Шахеда" військами США?
Американські військові розповіли, що іранський безпілотник Shahed-139 летів у напрямку їхнього авіаносця "з незрозумілим наміром", тому і був збитий винищувачем F-35.
Речник Центрального командування збройних сил США, капітан Тім Хокінс, додав, що під час інциденту жоден американський військовослужбовець не постраждав, а авіаносець "Авраам Лінкольн" не було пошкоджено.
Інцидент стався на тлі спроб організувати ядерні переговори між Іраном та Сполученими Штатами. Президент Дональд Трамп попередив, що з огляду на те, що американські військові кораблі прямують до Ірану, ймовірно, стануться "погані речі", якщо угоди не вдасться досягти.
За даними Reuters, ударна група авіаносця "Лінкольн" є найпомітнішою частиною нарощування військової присутності США на Близькому Сході після жорстокого придушення антиурядових демонстрацій у січні 2026 року, що стало найсмертоноснішими внутрішніми заворушеннями в Ірані з часів революції 1979 року.
Довідково! Авіаносець "Авраам Лінкольн" є одним із найбільших бойових кораблів у світі з водотоннажністю понад 100 тисяч тонн. Фактично це плавуча авіабаза, здатна нести десятки бойових літаків, а не швидкісний корабель переслідування.
Корабель оснащений двома ядерними реакторами, розвиває швидкість близько 56 кілометрів на годину (понад 30 вузлів) і може перебувати в морі до 25 років без перезавантаження палива, що робить його глобальним інструментом проєкції сили США.
Які зараз відносини між США та Іраном?
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив США регіональною війною. За словами іранського очільника, це може статися у відповідь на можливу американську атаку на Близькому Сході.
Видання Axios писало, що адміністрація Трампа готова до переговорів з Іраном про мирну угоду. Відповідна зустріч може відбутися на тижні з 2 по 8 лютого в Туреччині.
З усім тим, Дональд Трамп доручив своїй команді розробити варіанти швидких військових дій проти Ірану, щоб уникнути тривалої війни. Розглядаються сценарії масштабних авіаударів або точкових ударів, щоб змусити Іран піти на поступки.