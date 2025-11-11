Американские хирурги бесплатно восстанавливают лица украинцев: как подать заявку на операцию
- Американские пластические хирурги бесплатно восстанавливают лица украинцев, пострадавших от войны, проведя более 150 сложных реконструктивных операций за три года.
- Пациенты с травмами лица могут обратиться за помощью через сайт или социальные страницы организаций INgenius и Razom for Ukraine, прислав описание ранения и медицинские снимки.
Американские пластические хирурги уже несколько лет подряд бесплатно восстанавливают лица украинцев, пострадавших от войны. Их миссия возвращает людям не только внешность, но и способность говорить, есть и улыбаться без боли.
Хирург, организатор миссии Иванна Небор в эфире 24 Канала рассказала, что врачи из США выполнили более 150 сложных реконструктивных операций. Она отметила, что сейчас ищут новых пациентов с травмами лица, чтобы помочь им вернуться к нормальной жизни.
Как работает миссия американских хирургов в Украине?
Медицинская миссия, которую координирует Иванна Небор, действует уже три года. За это время американские пластические хирурги провели пять выездов и помогли более 150 пациентам с травмами лица. На этот раз команда приедет в Украину уже в шестой раз, чтобы продолжить восстановление пострадавших от войны.
Мы ставим титановые импланты и проводим уникальные операции по восстановлению утраченных костей, например, нижней челюсти. Берем кости с ноги или руки и пересаживаем их, чтобы восстановить лицо,
– объяснила организатор миссии.
Врачи работают бесплатно и берутся даже за самые сложные случаи. Они восстанавливают поврежденные челюсти, орбиты глаз и другие части лица, используя передовые технологии и опыт ведущих клиник США.
Как получить помощь от американских хирургов?
Пациенты с травмами лица могут бесплатно обратиться в миссию через сайт или социальные страницы организаций INgenius и Razom for Ukraine.
Обратите внимание!
Участники миссии принимают заявки напрямую от пациентов или их родственников. Обратиться можно через Telegram, Viber или WhatsApp по телефону +38 093 781 43 04.
Достаточно прислать краткое описание ранения и медицинские снимки, после чего специалисты рассматривают заявку вместе с коллегами из США. Все операции и пребывание в больнице полностью бесплатные.
Чтобы попасть на операцию, достаточно написать нам в любом мессенджере. Мы подскажем, какие обследования сделать, а в день приезда команды каждого пациента осматриваем лично,
– отметила Иванна Небор.
Медики призывают подавать заявки уже сейчас, ведь половина мест на будущую миссию уже занята. Особое внимание планируют уделить пациентам с травмами лицевого нерва, для которых нужны сложные реконструктивные операции.
Операции, которые меняют жизнь украинцев
Хирурги не только восстанавливают лицо, но и возвращают людям возможность полноценно жить. Многие пациенты после операций впервые за годы смогли свободно говорить, есть и общаться без боли. Некоторые из них делились, что самое ценное – снова смотреть детям в глаза без страха.
Мы получаем сообщения от пациентов, которые говорят, что не боятся выходить на улицу, а дети больше не пугаются. Именно ради этого мы работаем,
– подчеркнула хирург.
Миссия планирует продолжать работу, ведь количество пациентов с тяжелыми травмами остается большим. Даже после завершения войны такие люди будут нуждаться в многоэтапных операций, чтобы вернуться к привычной жизни.
Все операции являются бесплатными, пребывание в больнице также бесплатное. Мы хотим, чтобы каждый, кто нуждается в помощи, успел подать заявку,
– отметила Иванна Небор.
Команда призывает не медлить с обращением, ведь предварительный отбор пациентов продолжается уже сейчас. Врачи обещают сделать все возможное, чтобы помочь каждому, кто пострадал от войны.
