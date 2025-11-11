Хирург, организатор миссии Иванна Небор в эфире 24 Канала рассказала, что врачи из США выполнили более 150 сложных реконструктивных операций. Она отметила, что сейчас ищут новых пациентов с травмами лица, чтобы помочь им вернуться к нормальной жизни.

Как работает миссия американских хирургов в Украине?

Медицинская миссия, которую координирует Иванна Небор, действует уже три года. За это время американские пластические хирурги провели пять выездов и помогли более 150 пациентам с травмами лица. На этот раз команда приедет в Украину уже в шестой раз, чтобы продолжить восстановление пострадавших от войны.

Мы ставим титановые импланты и проводим уникальные операции по восстановлению утраченных костей, например, нижней челюсти. Берем кости с ноги или руки и пересаживаем их, чтобы восстановить лицо,

– объяснила организатор миссии.

Врачи работают бесплатно и берутся даже за самые сложные случаи. Они восстанавливают поврежденные челюсти, орбиты глаз и другие части лица, используя передовые технологии и опыт ведущих клиник США.

Как получить помощь от американских хирургов?

Пациенты с травмами лица могут бесплатно обратиться в миссию через сайт или социальные страницы организаций INgenius и Razom for Ukraine.

Обратите внимание! Участники миссии принимают заявки напрямую от пациентов или их родственников. Обратиться можно через Telegram, Viber или WhatsApp по телефону +38 093 781 43 04.

Достаточно прислать краткое описание ранения и медицинские снимки, после чего специалисты рассматривают заявку вместе с коллегами из США. Все операции и пребывание в больнице полностью бесплатные.

Чтобы попасть на операцию, достаточно написать нам в любом мессенджере. Мы подскажем, какие обследования сделать, а в день приезда команды каждого пациента осматриваем лично,

– отметила Иванна Небор.

Медики призывают подавать заявки уже сейчас, ведь половина мест на будущую миссию уже занята. Особое внимание планируют уделить пациентам с травмами лицевого нерва, для которых нужны сложные реконструктивные операции.

Операции, которые меняют жизнь украинцев

Хирурги не только восстанавливают лицо, но и возвращают людям возможность полноценно жить. Многие пациенты после операций впервые за годы смогли свободно говорить, есть и общаться без боли. Некоторые из них делились, что самое ценное – снова смотреть детям в глаза без страха.

Мы получаем сообщения от пациентов, которые говорят, что не боятся выходить на улицу, а дети больше не пугаются. Именно ради этого мы работаем,

– подчеркнула хирург.

Миссия планирует продолжать работу, ведь количество пациентов с тяжелыми травмами остается большим. Даже после завершения войны такие люди будут нуждаться в многоэтапных операций, чтобы вернуться к привычной жизни.

Все операции являются бесплатными, пребывание в больнице также бесплатное. Мы хотим, чтобы каждый, кто нуждается в помощи, успел подать заявку,

– отметила Иванна Небор.

Команда призывает не медлить с обращением, ведь предварительный отбор пациентов продолжается уже сейчас. Врачи обещают сделать все возможное, чтобы помочь каждому, кто пострадал от войны.

