Хірургиня, організаторка місії Іванна Небор в ефірі 24 Каналу розповіла, що лікарі з США виконали понад 150 складних реконструктивних операцій. Вона наголосила, що нині шукають нових пацієнтів із травмами обличчя, щоб допомогти їм повернутися до нормального життя.

Як працює місія американських хірургів в Україні?

Медична місія, яку координує Іванна Небор, діє вже три роки. За цей час американські пластичні хірурги провели п'ять виїздів і допомогли понад 150 пацієнтам із травмами обличчя. Цього разу команда приїде до України вже вшосте, щоб продовжити відновлення постраждалих від війни.

Ми ставимо титанові імпланти і проводимо унікальні операції з відновлення втрачених кісток, наприклад, нижньої щелепи. Беремо кістки з ноги або руки та пересаджуємо їх, щоб відновити обличчя,

– пояснила організаторка місії.

Лікарі працюють безкоштовно й беруться навіть за найскладніші випадки. Вони відновлюють пошкоджені щелепи, орбіти очей та інші частини обличчя, використовуючи передові технології й досвід провідних клінік США.

Як отримати допомогу від американських хірургів?

Пацієнти з травмами обличчя можуть безкоштовно звернутися до місії через сайт або соціальні сторінки організацій INgenius і Razom for Ukraine.

Зверніть увагу! Учасники місії приймають заявки напряму від пацієнтів або їхніх родичів. Звернутися можна через Telegram, Viber чи WhatsApp за номером +38 093 781 43 04.

Достатньо надіслати короткий опис поранення та медичні знімки, після чого фахівці розглядають заявку разом із колегами зі США. Усі операції та перебування в лікарні повністю безкоштовні.

Щоб потрапити на операцію, достатньо написати нам у будь-якому месенджері. Ми підкажемо, які обстеження зробити, а в день приїзду команди кожного пацієнта оглядаємо особисто,

– зауважила Іванна Небор.

Медики закликають подавати заявки вже зараз, адже половина місць на майбутню місію вже зайнята. Особливу увагу планують приділити пацієнтам із травмами лицевого нерва, для яких потрібні складні реконструктивні операції.

Операції, які змінюють життя українців

Хірурги не лише відновлюють обличчя, а й повертають людям можливість повноцінно жити. Багато пацієнтів після операцій уперше за роки змогли вільно говорити, їсти та спілкуватися без болю. Деякі з них ділилися, що найцінніше – знову дивитися дітям у очі без страху.

Ми отримуємо повідомлення від пацієнтів, які кажуть, що не бояться виходити на вулицю, а діти більше не лякаються. Саме заради цього ми працюємо,

– наголосила хірургиня.

Місія планує продовжувати роботу, адже кількість пацієнтів із важкими травмами залишається великою. Навіть після завершення війни такі люди потребуватимуть багатоетапних операцій, щоб повернутись до звичного життя.

Всі операції є безкоштовними, перебування в лікарні також безкоштовне. Ми хочемо, щоб кожен, хто потребує допомоги, встиг подати заявку,

– наголосила Іванна Небор.

Команда закликає не зволікати із зверненням, адже попередній відбір пацієнтів триває вже зараз. Лікарі обіцяють зробити все можливе, щоб допомогти кожному, хто постраждав від війни.

