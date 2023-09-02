Быстрая смерть для самолетов врага: что известно о ракете AMRAAM, которую Украина получит к F-16

Минобороны США объявило о заказе у оборонного гиганта Raytheon партии ракет "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM. Эти ракеты будут переданы Украине. Общая сумма контракта составляет 192 миллиона долларов.

Ракеты AIM-120 AMRAAM не новые для Украины, поскольку в прошлом году Великобритания обещала поставить их Украине к зенитно-ракетным комплексам NASAMS. 24 Канал рассказывает, что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM.

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Основные сведения о ракете AMRAAM

AIM-120 AMRAAM – это американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности. Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей вне прямой видимости цели.

Ракета была разработана американской оборонной компанией Raytheon Technologies. Она поступила на вооружение США в 1991 году.

В настоящее время компанией производится последняя серийная версия ракеты AIM-120D с максимальной дальностью поражения цели (при идеальных условиях) около 180 километров.

Ракета AIM-120 AMRAAM / Фото Military.com

В июне компания Raytheon получила контракт стоимостью более миллиарда долларов на изготовление ракет AIM-120 AMRAAM. Согласно контракту, производство вооружения должно быть завершено до 31 января 2027 года.

Помимо США, заказчиками в рамках этого контракта являются Бахрейн, Бельгия, Болгария, Канада, Финляндия, Венгрия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Испания, Швейцария, Украина и Великобритания, на которых приходится примерно 39% стоимости контракта.

Почему США передают Украине ракеты AMRAAM

Решение поставить Украине ракеты AMRAAM связано с процессом передачи нашей стране истребителей F-16. Один F-16 может нести до шести ракет AIM-120 AMRAAM.

Американские самолеты являются отличной платформой для разнообразного оружия, включая AMRAAM. F-16 позволяют использовать ракеты AMRAAM с высокой эффективностью.

Ракета может быть использована для сбития вражеских летательных аппаратов, таких как истребители, бомбардировщики, разведывательные самолеты и многое другое.

Для Украины крайне важно потеснить российские истребители и бомбардировщики, такие как Су-30, Су-34, Су-35 и Ту-22, которые на данный момент атакуют прифронтовые районы, не нарываясь на украинскую ПВО.

Часто россияне используют для атак управляемые авиабомбы. Обычные средства ПВО не могут эффективно противостоять этой угрозе.

Дальность AIM-120 AMRAAM и основные характеристики

Ракеты AMRAAM различных модификаций обладают способностью наносить удары на расстоянии от 55 до 180 километров.

Многие преимущества ракеты AMRAAM связаны с ее системой наведения. Она использует активное радиолокационное самонаведение для поиска целей.

Как только ракета приближается к цели, активный радар направляет ее на перехват. Это позволяет пилоту нацелиться и выпустить несколько ракет одновременно по нескольким целям. Затем пилот может выполнять маневры уклонения, пока ракеты наводятся на цель.

Таким образом, AMRAAM имеет свой радар, позволяющий ему быть полностью независимым от пусковой установки.

AMRAAM является передовой ракетой, поскольку может вести огонь по целям вне визуальной досягаемости при любых погодных условиях, днем и ночью.



Ракеты AIM-120 AMRAAM на авианосце / Фото Military.com

AMRAAM оснащен большой и мощной осколочно-фугасной боеголовкой весом 22,7 килограмма. Хотя она меньше, чем у AIM-7 Sparrow, она все еще достаточно эффективна, поскольку способна легко уничтожить или критически повредить почти все истребители и даже крупные транспортные самолеты. Боеголовка подрывается с помощью дистанционного взрывателя.

AIM-120 обладает высокой маневренностью и скоростью, как для ракеты класса "воздух – воздух" средней дальности, благодаря мощному двигателю и небольшому весу.

Ракетный двигатель WPU-6/B способен разогнать AMRAAM до поразительной скорости 4 Маха (4 900 километров в час), что позволяет легко обогнать даже самый быстрый вражеский самолет.

Следовательно, эта ракета совмещает невероятную скорость и маневренность с большой дальностью полета.

Как ракета AMRAAM заявила о себе в боях

Как пишет Air Force, ракеты AMRAAM прошли боевые испытания: два поражения во время операции "Южный дозор" в Ираке и одно поражение в Боснии.

MILITARY TODAY отмечает, что ракета AMRAAM была достаточно успешной в боях, в которых она была развернута, и одержала около 10 боевых побед.

По другим данным, у ракеты 16 подтвержденных случаев поражения воздушных целей в конфликтах в Ираке, Боснии, Косово, Индии и Сирии.

В первый раз ракета AIM-120 AMRAAM была удачно применена в боевых условиях в декабре 1992 года.



Пуск AIM-120 AMRAAM с истребителя / Фото Military.com

Иракский МиГ-25 наткнулся на американские истребители F-16C Fighting Falcons из 33-й истребительной эскадрильи ВВС США. После того как разведка подтвердила, что самолет вражеский, летчики истребителей получили разрешение открыть огонь.

Ведущий самолет, пилотируемый тогда еще подполковником (впоследствии генералом) Гэри Нортом, выпустил ракету AIM-120 AMRAAM, которая уничтожила иракский истребитель. Это было первое боевое поражение с использованием ракеты AMRAAM.

17 января 1993 года самолет F-16C ВВС США уничтожил иракский МиГ-23 Flogger ракетой AMRAAM, что стало второй воздушной победой ВВС США.

Air Power Australia приводит 9 успешных случаев применения AIM-120: два в Ираке и 7 на Балканах (в Боснии и Косово). В то же время ресурс WebCite пишет еще об одном успешном случае применения AMRAAM в Ираке.

Таким образом, зафиксированы следующие случаи боевого применения ракет AIM-120:

27 декабря 1992 года (Ирак) – AIM-120A, запущенной с F-16, сбит иракский МиГ-25.

17 января 1993 (Ирак) – AIM-120A, запущенной с F-16, сбит иракский МиГ-23.

18 января 1993 (Ирак) – AIM-120A, запущенной с F-15, сбит иракский МиГ-25.

28 февраля 1994 – AIM-120A, запущенной с F-16, сбит G-4 Super Galeb боснийских сербов.

24 марта 1999 (Косово) – AIM-120B, запущенной с голландского (RNeAF) F-16, сбит сербский МиГ-29

24 марта 1999 года (Косово) – AIM-120C, запущенной с американского F-15, сбит МиГ-29.

24 марта 1999 года (Косово) – AIM-120C, запущенной с американского F-15, сбит МиГ-29.

26 марта 1999 года (Косово) – AIM-120C, запущенной с американского F-15, сбит МиГ-29.

26 марта 1999 года (Косово) – AIM-120C, запущенной с американского F-15, сбит МиГ-29.

4 мая 1999 года (Косово) – AIM-120A, запущенной с американского F-16, сбит МиГ-29.

Какова стоимость ракет AMRAAM

Ракета AMRAAM стоит примерно от 180 000 до 300 000 тысяч долларов. Хотя последние модели, такие как AIM-120D, могут стоить 1,1 миллиона долларов.

Украинский военный портал Defence Express попытался подсчитать стоимость и количество ракет, которые получит Украина, ввиду общей суммы контракта в размере 192 миллиона долларов.

Эксперты использовали публичные отчеты Минобороны США по количественным и финансовым показателям планов закупки этой ракеты на нужды собственной авиации.



Ракета AIM-120 AMRAAM / Фото Military.com

Согласно таблице в бюджетном запросе Пентагона на 2024 финансовый год (в США с 1 октября по 30 сентября), а именно в нем и очевидно будут производиться ракеты, цена на одну AIM-120 AMRAAM составляет 1,37 миллиона долларов.

Как отмечает Defence Express, эта стоимость для самых вооруженных сил США, а на экспорт эти же ракеты идут с ценником 2,4 миллиона долларов.

Однако в случае с Украиной речь идет именно о прямом контракте Пентагона с производителем, поэтому цену в 1,37 миллиона долларов, как считают журналисты, вполне можно считать опорной.

Таким образом, 192 миллиона долларов США вполне могут означать, что для Украины будет изготовлено 140 ракет AIM-120 AMRAAM, скорее всего в версии AIM-120C-8, которая является экспортной версией AIM-120D и имеет дальность поражения в случае применения с самолета – до 160 километров.

При этом радиолокационная головка самонаведения ракеты захватывает цель на дальности около 28 километров.

Как ракета AMRAAM зарекомендовала себя в Украине

Как уже говорилось в начале материала, Украина уже использует ракеты AMRAAM с помощью ЗРК NASAMS. В компании Raytheon Missiles and Defense, производящей ракеты, высоко оценивают эффективность ARMAAM в Украине.

Как говорит президент по воздушным системам компании Raytheon Пол Ферраро, нынешняя версия ракеты имеет показатель успеваемости в Украине "90% плюс".

В интервью Defense One он сказал: "Думаю, из всех крылатых ракет, дронов и угроз, которые есть в Украине, NASAMS вооруженные ракетами AMRAAM доказали свою эффективность более чем на 90% в сбитии (этих угроз – 24 Канал)".



Установка ракеты AIM-120 AMRAAM на истребитель / Фото Military.com

Недавно компания завершила переработку ракеты, модернизировав несколько плат и усовершенствовав процессоры в секции наведения ракеты. Экспортный вариант ракеты AIM-120C-8, а для США – AIM-120D-3.

"Новый экспортный вариант "в значительной степени заменит те запасы, которые иссякают по мере того, как они отправляются в Украину", – сказал Ферраро.

Из-за уменьшения запасов компания Raytheon продолжает наращивать производство D-3 и C-8.