Швидка смерть для ворожих літаків: що відомо про ракету AMRAAM, яку Україна отримає до F-16

Міноборони США оголосило про замовлення в оборонного гіганта Raytheon партії ракет "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM. Ці ракети передадуть Україні. Загальна сума контракту становить 192 мільйони доларів.

Ракети AIM-120 AMRAAM не нові для України, оскільки торік Велика Британія обіцяла поставити їх Україні до зенітно-ракетних комплексів NASAMS. 24 Канал розповідає, що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM.

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Основні відомості про ракету AMRAAM

AIM-120 AMRAAM – це американська всепогодна керована ракета класу "повітря – повітря" середньої дальності. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі.

Ракета була розроблена американською оборонною компанією Raytheon Technologies. Вона надійшла на озброєння армії США у 1991 році.

Наразі компанією виготовляється остання серійна версія ракети AIM-120D з максимальною дальністю ураження цілі (при ідеальних умовах) близько 180 кілометрів.

Ракета AIM-120 AMRAAM / Фото Military.com

У червні компанія Raytheon отримала контракт вартістю понад мільярд доларів на виготовлення ракет AIM-120 AMRAAM. Згідно з контрактом, виробництво озброєння має бути завершено до 31 січня 2027 року.

Крім США, замовниками в рамках цього контракту є Бахрейн, Бельгія, Болгарія, Канада, Фінляндія, Угорщина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Катар, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Корея, Іспанія, Швейцарія, Україна та Велика Британія, на яких припадає приблизно 39% вартості контракту.

Чому США передають Україні ракети AMRAAM

Рішення поставити Україні ракети AMRAAM пов'язане з процесом передачі нашій країні винищувачів F-16. Один F-16 може нести до шести ракет AIM-120 AMRAAM.

Американські літаки є відмінною платформою для різноманітної зброї, включаючи AMRAAM. F-16 дозволяють застосовувати ракети AMRAAM з високою ефективністю.

Ракета може бути використана для збиття ворожих літальних апаратів, таких як винищувачі, бомбардувальники, розвідувальні літаки та багато інших.

Для України є вкрай важливо потіснити російські винищувачі та бомбардувальники, такі як Су-30, Су-34, Су-35 та Ту-22, які на цей момент атакують прифронтові райони, не наражаючись на українську ППО.

Часто росіяни використовують для атак керовані авіабомби. Звичайні засоби ППО не можуть ефективно протистояти цій загрозі.

Дальність AIM-120 AMRAAM та основні характеристики

Ракети AMRAAM різних модифікацій мають здатність завдавати удари на відстані від 55 до 180 кілометрів.

Багато переваг ракети AMRAAM пов'язані з її системою наведення. Вона використовує активне радіолокаційне самонаведення для пошуку цілей.

Як тільки ракета наближається до цілі, активний радар спрямовує її на перехоплення. Це дає змогу пілоту націлитися і випустити кілька ракет одночасно по декількох цілях. Потім пілот може виконувати маневри ухилення, поки ракети наводяться на ціль.

Таким чином, AMRAAM має власний радар, що дозволяє йому бути повністю незалежним від пускової установки.

AMRAAM є передовою ракетою, оскільки може вести вогонь по цілях поза межами візуальної досяжності за будь-яких погодних умов, вдень і вночі.



Ракети AIM-120 AMRAAM на авіаносці / Фото Military.com

AMRAAM оснащена великою і потужною осколково-фугасною боєголовкою вагою 22,7 кілограма. Хоча вона менша, ніж в AIM-7 Sparrow, вона все ще досить ефективна, оскільки здатна легко знищити або критично пошкодити майже всі винищувачі й навіть великі транспортні літаки. Боєголовка підривається за допомогою дистанційного підривача.

AIM-120 має високу маневровість і швидкість, як для ракети класу "повітря – повітря" середньої дальності, завдяки потужному двигуну і невеликій вазі.

Ракетний двигун WPU-6/B здатен розігнати AMRAAM до вражаючої швидкості 4 Маха (4 900 кілометрів на годину), що дозволяє легко обігнати навіть найшвидший ворожий літак.

Отже, ця ракета поєднує неймовірну швидкість і маневровість з великою дальністю польоту.

Як ракета AMRAAM заявила про себе в боях

Як пише Air Force, ракети AMRAAM пройшли бойові випробування: два ураження під час операції "Південний дозор" в Іраку та одне ураження в Боснії.

MILITARY TODAY зазначає, що ракета AMRAAM була досить успішною в боях, в яких вона була розгорнута, і здобула близько 10 бойових перемог.

За іншими даними, ракета має 16 підтверджених випадків ураження повітряних цілей у конфліктах в Іраку, Боснії, Косово, Індії та Сирії.

Вперше ракета AIM-120 AMRAAM була успішно застосована в бойових умовах у грудні 1992 року.



Пуск AIM-120 AMRAAM з винищувача / Фото Military.com

Іракський МіГ-25 натрапив на американські винищувачі F-16C Fighting Falcons із 33-ї винищувальної ескадрильї ВПС США. Після того як розвідка підтвердила, що літак є ворожим, льотчики винищувачів отримали дозвіл відкрити вогонь.

Провідний літак, пілотований тоді ще підполковником (згодом генералом) Гері Нортом випустив ракету AIM-120 AMRAAM, яка знищила іракський винищувач. Це було перше бойове ураження з використанням ракети AMRAAM.

17 січня 1993 року літак F-16C ВПС США знищив іракський МіГ-23 Flogger ракетою AMRAAM, що стало другою повітряною перемогою ВПС США.

Air Power Australia наводить 9 успішних випадків застосування AIM-120 – два в Іраку та 7 на Балканах (у Боснії та Косово). Водночас ресурс WebCite пише ще про один успішний випадок застосування AMRAAM в Іраку.

Таким чином, зафіксовані такі випадки бойового застосування ракет AIM-120:

27 грудня 1992 (Ірак) – AIM-120A, запущеною з F-16, збитий іракський МіГ-25.

17 січня 1993 (Ірак) – AIM-120A, запущеною з F-16, збитий іракський МіГ-23.

18 січня 1993 (Ірак) – AIM-120A, запущеною з F-15, збитий іракський МіГ-25.

28 лютого 1994 – AIM-120A, запущеною з F-16, збитий G-4 Super Galeb боснійських сербів.

24 березня 1999 (Косово) – AIM-120B, запущеною з голландського (RNeAF) F-16, збитий сербський МіГ-29

24 березня 1999 (Косово) – AIM-120C, запущеною з американського F-15, збитий МіГ-29.

24 березня 1999 (Косово) – AIM-120C, запущеною з американського F-15, збитий МіГ-29.

26 березня 1999 (Косово) – AIM-120C, запущеною з американського F-15, збитий МіГ-29.

26 березня 1999 (Косово) – AIM-120C, запущеною з американського F-15, збитий МіГ-29.

4 травня 1999 (Косово) – AIM-120A, запущеною з американського F-16, збитий МіГ-29.

Яка вартість ракет AMRAAM

Ракета AMRAAM коштує приблизно від 180 000 до 300 000 тисяч доларів. Хоча останні моделі, такі як AIM-120D, можуть коштувати 1,1 мільйона доларів.

Український військовий портал Defence Express спробував підрахувати вартість та кількість ракет, які отримає Україна, зважаючи на загальну суму контракту у вигляді 192 мільйонів доларів.

Експерти використали публічні звіти Міноборони США відносно кількісних та фінансових показників планів закупівлі цієї ракети на потреби власної авіації.



Ракета AIM-120 AMRAAM / Фото Military.com

Відповідно до таблиці в бюджетному запиті Пентагону на 2024 фінансовий рік (у США з 1 жовтня до 30 вересня), а саме у ньому й вочевидь будуть вироблятися ракети, ціна на одну AIM-120 AMRAAM складає 1,37 мільйона доларів.

Як наголошує Defence Express, ця вартість для самих збройних сил США, а на експорт ці самі ракети йдуть із цінником 2,4 мільйона доларів.

Однак у випадку з Україною мова йде саме про прямий контракт Пентагону з виробником, тому ціну у 1,37 мільйона доларів, як вважають журналісти, цілком можливо вважати опорною.

Таким чином, 192 мільйонів доларів США цілком може означати, що для України буде виготовлено 140 ракет AIM-120 AMRAAM, скоріш за все у версії AIM-120C-8, яка є експортною версією AIM-120D та має дальність ураження у випадку застосування з літака – до 160 кілометрів.

При цьому радіолокаційна головка самонаведення ракети захоплює ціль на дальності близько 28 кілометрів.

Як ракета AMRAAM зарекомендувала себе в Україні

Як мовилося на початку матеріалу, Україна вже використовує ракети AMRAAM з допомогою ЗРК NASAMS. У компанії Raytheon Missiles and Defense, яка виробляє ракети, високо оцінюють ефективність ARMAAM в Україні.

Як каже президент з повітряних систем компанії Raytheon Пол Ферраро, нинішня версія ракети має показник успішності в Україні "90% плюс".

В інтерв'ю Defense One він сказав: "Гадаю, з усіх крилатих ракет, дронів та загроз, які є в Україні, NASAMS озброєні ракетами AMRAAM довели свою ефективність у понад 90% у збитті (цих загроз – 24 Канал)".



Встановлення ракети AIM-120 AMRAAM на винищувач / Фото Military.com

Нещодавно компанія завершила переробку ракети, модернізувавши декілька плат і вдосконаливши процесори в секції наведення ракети. Експортний варіант ракети AIM-120C-8, а для США – AIM-120D-3.

Новий експортний варіант "значною мірою замінить ті запаси, які вичерпуються в міру того, як вони відправляються в Україну", – сказав Ферраро.

Через зменшення запасів компанія Raytheon "продовжує нарощувати виробництво D-3 і C-8.