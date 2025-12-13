Метко поймали: летчик-инструктор сказал, как уничтожение Ан-26 ударит по авиации России
- Украинские спецподразделения уничтожили российский самолет Ан-26 на аэродроме Кача в Севастополе, нанеся серьезный удар по российской авиации.
- Атака была осуществлена во время подготовки самолета к взлету, что привело к потерям среди экипажа и военнослужащих.
Вечером 11 декабря бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Примары" ударили по аэродрому Кача в Севастополе. Был уничтожен российский самолет Ан-26.
Эта атака была очень своевременной. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан отметил 24 Каналу, что на момент удара в самолете были российские военнослужащие.
"Самолет вышел на взлетную и готовился к взлету. Это означает, что он был забит экипажем и военными. Поэтому в этом смысле метко поймали. Минуснули не только самолеты, но и минимум до отделения военнослужащих, в частности, летный состав", – подчеркнул он.
Насколько это серьезный удар для России?
Роман Свитан объяснил, что потеря Ан-26 – это серьезный удар по российской авиации. Ан-26 давно летает и хорошо выполняет свои задачи. Однако россияне уже их не выпускают.
ГУР в очередной раз показали свое умение использовать в удаленном доступе средства поражения, которые сами же сделали. Magura – мини-авианосец, который может работать FPV-дронами на оптоволокне на определенной дальности от берега.
Качинский аэродром – это бывшее Качинское летное училище. Он расположен неподалеку от побережья. Это западный берег Крыма. Там развернуто достаточно большое поле российских локаторов радиотехнических войск. Также зенитно-ракетные комплексы. Есть радиотехническое аэродромное оборудование, самолеты и так далее. Там можно еще работать и работать,
– сказал военный эксперт.
Что известно об этой атаке?
Вечером 11 декабря на территории оккупированного Крыма прогремели взрывы. Российские паблики сообщали, что украинский БПЛА попал по военно-транспортному самолету Ан-26, который стоял на аэродроме Кача. Известно о погибших и раненых оккупантах. Утром 12 декабря Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение российского самолета Ан-26.
Впоследствии разведчики рассказали детали операции. Бойцы подразделения "Примары" ударили по российскому транспортнику Ан-26 и системах радиолокационной борьбы на аэродроме Кача, что в Севастополе. Кроме того, уничтожили две дорогостоящие радиолокационные системы. Говорится о РЛС 55Ж6М "Небо-М" и РЛС 64Н6Е.