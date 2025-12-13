Влучно спіймали: льотчик-інструктор сказав, як знищення Ан-26 вдарить по авіації Росії
- Українські спецпідрозділи знищили російський літак Ан-26 на аеродромі Кача в Севастополі, завдавши серйозного удару по російській авіації.
- Атака була здійснена під час підготовки літака до зльоту, що призвело до втрат серед екіпажу та військовослужбовців.
Ввечері 11 грудня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вдарили по аеродрому Кача у Севастополі. Було знищено російський літак Ан-26.
Ця атака була дуже вчасною. Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу Роман Світан зауважив 24 Каналу, що на момент удару у літаку були російські військовослужбовці.
"Літак вийшов на злітну та готувався до зльоту. Це означає, що він був забитий екіпажем та військовими. Тому у цьому сенсі влучно спіймали. Мінуснули не тільки літаки, але й мінімум до відділення військовослужбовців, зокрема, льотний склад", – підкреслив він.
Наскільки це серйозний удар для Росії?
Роман Світан пояснив, що втрата Ан-26 – це серйозний удар по російській авіації. Ан-26 давно літає та гарно виконує свої завдання. Однак росіяни вже їх не випускають.
ГУР вкотре показали своє вміння використовувати у віддаленому доступі засоби ураження, які самі ж зробили. Magura – мініавіаносець, який може працювати FPV-дронами на оптоволокні на певній дальності від берега.
Качинський аеродром – це колишнє Качинське льотне училище. Він розташований неподалік узбережжя. Це західний берег Криму. Там розгорнуте досить велике поле російських локаторів радіотехнічний військ. Також зенітно-ракетні комплекси. Є радіотехнічне аеродромне обладнання, літаки і так далі. Там можна ще працювати і працювати,
– сказав військовий експерт.
Що відомо про цю атаку?
Ввечері 11 грудня на території окупованого Криму пролунали вибухи. Російські пабліки повідомляли, що український БпЛА влучив по військово-транспортному літаку Ан-26, який стояв на аеродромі Кача. Відомо про загиблих і поранених окупантів. Зранку 12 грудня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського літака Ан-26.
Згодом розвідники розповіли деталі операції. Бійці підрозділу "Примари" вдарили по російському транспортнику Ан-26 та системах радіолокаційної боротьби на аеродромі Кача, що у Севастополі. Крім того, знищили дві дороговартісні радіолокаційні системи. Мовиться про РЛС 55Ж6М "Небо-М" та РЛС 64Н6Е.