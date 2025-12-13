Влучно спіймали: льотчик-інструктор сказав, як знищення Ан-26 вдарить по авіації Росії

Ввечері 11 грудня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вдарили по аеродрому Кача у Севастополі. Було знищено російський літак Ан-26.

Ця атака була дуже вчасною. Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу Роман Світан зауважив 24 Каналу, що на момент удару у літаку були російські військовослужбовці.

До теми У Криму на аеродромі сталася "бавовна": є загиблі серед російських військових

"Літак вийшов на злітну та готувався до зльоту. Це означає, що він був забитий екіпажем та військовими. Тому у цьому сенсі влучно спіймали. Мінуснули не тільки літаки, але й мінімум до відділення військовослужбовців, зокрема, льотний склад", – підкреслив він.

Наскільки це серйозний удар для Росії?

Роман Світан пояснив, що втрата Ан-26 – це серйозний удар по російській авіації. Ан-26 давно літає та гарно виконує свої завдання. Однак росіяни вже їх не випускають.

ГУР вкотре показали своє вміння використовувати у віддаленому доступі засоби ураження, які самі ж зробили. Magura – мініавіаносець, який може працювати FPV-дронами на оптоволокні на певній дальності від берега.

Качинський аеродром – це колишнє Качинське льотне училище. Він розташований неподалік узбережжя. Це західний берег Криму. Там розгорнуте досить велике поле російських локаторів радіотехнічний військ. Також зенітно-ракетні комплекси. Є радіотехнічне аеродромне обладнання, літаки і так далі. Там можна ще працювати і працювати,

– сказав військовий експерт.

Що відомо про цю атаку?