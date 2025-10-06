Вечером еще списывались: с фронта приехал отец погибшей из-за российского удара школьницы
- В ночь на 5 октября во время российской атаки на Львовщине в селе Лапаевка погибла 15-летняя Анастасия Грицив вместе с семьей.
- Отец девочки, Владимир, приехал с фронта на место трагедии, возложил цветы и рассказал о последнем разговоре с дочерью.
В ночь на воскресенье, 5 октября, основным направлением комбинированной российской атаки стала Львовщина. В селе Лапаевка недалеко от областного центра в разрушенном доме погибла целая семья, в частности 15-летняя школьница Анастасия Грицив.
На место трагедии с фронта приехал отец девочки Владимир. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Что известно о погибшей Анастасии Грицив?
Погибла в результате российского удара по жилой застройке Анастасия Грицив была ученицей 10 класса Лапаевского лицея имени Героя Украины Георгия Кирпы.
На место трагедии в понедельник, 6 октября, с фронта приехал отец девочки. Он возложил цветы возле разрушенного дома и рассказал о последнем разговоре с дочерью.
Вечером еще списались. Она (дочь – 24 Канал) спросила, как я, я ответил: "Все ок, как ты?" Отписала – тоже все ок. И утром уже такая новость,
– вспоминает Владимир.
Отец посетил место гибели дочери: смотрите видео
Погибшая Анастасия Грицив и ее мама Ульяна Константинова
К слову, в эксклюзивном комментарии 24 Канала авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что Россия увеличивает количество обстрелов ближе к отопительному сезону. В частности, враг имеет ресурсы, чтобы активно проводить массированные атаки. Например, запускать по 600 дронов каждые 5 дней.
Массированная атака 5 октября: коротко о главном
- В общем россияне запустили 496 дронов различного типа, 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал", 42 крылатых ракеты Х-101/"Искандер-К" и 9 крылатых ракет "Калибр". Зафиксировано прямые попадания 8 ракет и 57 ударных беспилотников на 20 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 6 локациях.
- Большинство средств поражения враг направил на Запад Украины. По данным ГСЧС, эта атака стала самой массированной для Львовщины – захватчики били по объектам энергетики, промышленности, жилому сектору.
- Владимир Зеленский выразил соболезнования родным жертв российского террора. Украинский президент в очередной раз подчеркнул, что абсолютное большинство мишеней для России – это гражданские объекты и обычная инфраструктура.