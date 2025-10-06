У ніч на неділю, 5 жовтня, основним напрямком комбінованої російської атаки стала Львівщина. У селі Лапаївка неподалік обласного центру в зруйнованому будинку загинула ціла сім'я, зокрема 15-річна школярка Анастасія Гриців.

На місце трагедії з фронту приїхав батько дівчинки Володимир. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Місто у диму, частина – без світла: все про одну з наймасованіших атак Росії по Львову

Що відомо про загиблу Анастасію Гриців?

Загибла внаслідок російського удару по житловій забудові Анастасія Гриців була ученицею 10 класу Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи.

На місце трагедії в понеділок, 6 жовтня, з фронту приїхав батько дівчинки. Він поклав квіти біля зруйнованого будинку та розповів про останню розмову з донькою.

Увечері ще списалися. Вона (донька – 24 Канал) запитала, як я, я відповів: "Все ок, як ти?" Відписала – теж усе ок. І зранку вже отака новина,

– згадує Володимир.

Батько відвідав місце загибелі доньки: дивіться відео

Зверніть увагу! Перші кадри після прильотів у Лапаївці показала поліція.



Загибла Анастасія Гриців і її мама Уляна Константинова

До слова, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів, що Росія збільшує кількість обстрілів ближче до опалювального сезону. Зокрема, ворог має ресурси, аби активно проводити масовані атаки. Наприклад, запускати по 600 дронів кожні 5 днів.

Масована атака 5 жовтня: коротко про головне